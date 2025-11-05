Scene ireale la Tottenham. Unul dintre colegii lui Radu Drăguşin a fost ameninţat cu o armă de foc - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Scene ireale la Tottenham. Unul dintre colegii lui Radu Drăguşin a fost ameninţat cu o armă de foc

Radu Constantin Publicat: 5 noiembrie 2025, 14:12

Sursa foto: Profimedia

Clubul Tottenham şi-a arătat public sprijinul pentru jucătorul Destiny Udogie (22 de ani), ameninţat cu o armă de foc de către un agent sâmbătă seara. Presupusul agresor a fost arestat, relatează RMC Sport.

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, la Londra. Un bărbat l-a ameninţat pe colegul lui Radu Drăguşin cu o armă de foc. Potrivit presei engleze, acesta ar fi un agent de jucători. Agresorul ar fi ameninţat şi un bărbat care îl însoţea pe fundaş, încercând să-l şantajeze.

Alertată de un apel telefonic primit la ora locală 23:14, în care se raportau aceste ameninţări cu armă de foc, poliţia a deschis o anchetă. Potrivit presei britanice, presupusul agresor a fost arestat. El este suspectat de „deţinere de arme de foc în scopul comiterii unei infracţiuni, şantaj şi conducere fără permis”. Deşi nu s-au înregistrat răniţi, incidentul a fost calificat drept „terifiant” de surse apropiate cazului.

Tottenham a reacţionat marţi pentru a confirma identitatea jucătorului său vizat de această agresiune şi pentru a-l sprijini. „Îi oferim sprijinul nostru lui Destiny şi familiei sale de la momentul incidentului şi vom continua să o facem. Având în vedere că este vorba de un caz judiciar, nu putem face alte comentarii”, a declarat un purtător de cuvânt al clubului pentru mass-media britanică.

 

