Fostul star de la Chelsea a ajuns în spital din cauza unor "anomalii cardiace" - Antena Sport

Mijlocaşul brazilian Oscar, fostul jucător al echipei engleze de fotbal Chelsea Londra, a fost spitalizat marţi după ce a prezentat anomalii cardiace în timpul testelor medicale de rutină efectuate la centrul de antrenament al actualului său club, Sao Paulo FC, informează EFE.
Oscar, în vârstă de 34 de ani, care a participat la Cupa Mondială din 2014 cu selecţionata Braziliei, se afla în ultima fază a recuperării sale după o leziune musculară. El va rămâne acum sub supraveghere medicală la Spitalul Albert Einstein din Sao Paulo, deşi starea sa este stabilă clinic.
Probleme de sănătate pentru Oscar
Potrivit unui comunicat oficial al clubului brazilian, mijlocaşul a suferit “un incident cu anomalii cardiac” în timpul unui test de efort efectuat ca parte a pregătirilor echipei pentru presezonul 2026.
Oscar a leşinat în timp de pedala pe o bicicletă staţionară şi a fost preluat imediat de membrii echipei medicale care se afla la instalaţiile clubului.
Campion mondial Under-20 în 2011 şi dublu câştigător al Premier League cu Chelsea, Oscar îşi monitoriza iregularităţile cardiace din august, când a fost supus unor teste după ce şi-a fracturat trei vertebre, o accidentare care l-a ţinut departe de gazon timp de trei luni.
Deşi rezultatele de la momentul respectiv nu indicau niciun impediment pentru a continua să joace fotbal, jucătorul a recunoscut atunci că se va retrage dacă ar exista cel mai mic risc pentru sănătatea sa.
Potrivit unor surse apropiate jucătorului şi citate de mass-media braziliană, Oscar ia acum în considerare rezilierea contractului său cu Sao Paulo FC, valabil până în 2027, dorind să pună capăt carierei sale.
Oscar s-a întors la Sao Paulo anul trecut, după 12 sezoane petrecute în străinatate, dar o serie de accidentări la şold, coapsă şi gambă i-au limitat timpul de joc.
De la revenirea sa la clubul paulista, Oscar a disputat doar 21 de meciuri şi a marcat doua goluri. Mijlocaşul a fost unul dintre cei mai promiţători tineri jucători din ultimul deceniu ai selecţionatei Braziliei, pentru care a evoluat de 48 de ori şi a marcat 12 goluri.
