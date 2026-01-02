Dani Alves a revenit în fotbal! Brazilianul a preluat un club portughez - Antena Sport

Retras din fotbalul profesionist acum aproape doi ani, Dani Alves rămâne aproape de fenomen. Fostul mare internațional brazilian și-a rezolvat problemele cu justiția și a revenit la prima sa dragoste.
Acesta a devenit coproprietar la un club de fotbal din Portugalia și are planuri mari pentru viitorul echipei, având un plan bine structurat pe termen lung.
Dani Alves, coproprietar la un club din Portugalia
Dani Alves a revenit oficial în fotbal, după ce a devenit coproprietar al clubului portughez SC São João de Ver, formația care evoluează în Grupa A a celui de-al treilea eșalon.
Concret, acesta a structurat un plan pe mai mulți ani și are ambiții mari alături de gruparea lusitană, care se luptă în prezent pentru rămânerea în liga a treia.
Clubul este înființat în anul 1929 și a jucat doar două sezoane în cel de-al doilea eșalon al fotbalului portughez.
🚨🤝 Daniel Alves is the new co-owner of SC São João de Ver. 🇵🇹
The former Brazil international acquires a stake in the Liga 3 club and will be involved in sporting decisions, opening a new chapter focused on ambition, identity and long-term vision. pic.twitter.com/K4b12rUa5R
— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 1, 2026
