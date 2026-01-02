Marius Ștefănescu e OUT de la Konyaspor! Decizie radicală a antrenorului - Antena Sport

Închide meniul
Marius Ștefănescu e OUT de la Konyaspor! Decizie radicală a antrenorului

Daniel Işvanca Publicat: 2 ianuarie 2026, 9:35

Marius Ștefănescu e OUT de la Konyaspor! Decizie radicală a antrenorului

Marius Ștefănescu / Getty Images

Marius Ștefănescu are zilele numărate la Konyaspor, echipă unde oricum nu reușise să evolueze mult, după plecarea de la campioana României.

Extrema a primit vestea din partea antrenorului, care i-a transmis că este liber să își caute echipe, nemaiavând nevoie de serviciile sale, în ciuda faptului că mai are contract doi ani și jumătate.

Marius Ștefănescu, capăt de drum la Konyaspor?

Marius Ștefănescu nu a jucat decât 11 meciuri de când s-a transferat în Turcia, reușind să marcheze o singură dată pentru gruparea din „Țara Semilunii”.

Potrivit merhabahaber.com, antrenorul Cagdaș Atan a transmis la începutul anului celor din conducere că Josip Calusic, Pedrinho și Ștefănescu nu mai fac parte din planurile sale pentru această a doua parte a sezonului.

Cel mai probabil, acesta va fi cedat sub formă de împrumut la o altă echipă, ori, oficialii clubului clasat pe locul 13 în campionat vor lua decizia radicală de a-i rezilia contractul.

