Nota luată de Dennis Man după ce a fost schimbat la pauza meciului Telstar – PSV

PSV a jucat cu titlul de campionă pe masă meciul cu Telstar, dar formaţia la care activează Dennis Man a pierdut într-o manieră incredibilă, cu 3-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După repriza bifată contra lui Telstar, Dennis Man a primti nota 6 din partea portalului Flashscore. El a fost schimbat la pauză, la scorul de 1-0 pentru Telstar. Imediat după ce a fost înlocuit, PSV a revenit în joc, reuşind să înscrie pentru 1-1, chiar dacă formaţia evolua în zece oameni, după eliminarea lui Anass Salah-Eddine, din minutul 39.

În zadar însă, pentru că Telstar a mai punctat de două ori până la finalul partidei prin Sem Van Duijn (minutul 66) și Kay Tejan (minutul 74).