Legendarul Daniele De Rossi, prezentat oficial la Genoa lui Dan Șucu: "Bun venit" - Antena Sport

Dan Șucu va avea un nou antrenor la Genoa, echipa pe care o patronează în Serie A. Daniele De Rossi, unul dintre antrenorii care au fost asociați în ultima perioadă cu o posibilă venire pe banca “grifonilor”, este alesul conducerii.

Legenda fotbalului din “cizmă” a semnat un contract valabil până în iunie, cu posibilitatea de a fi prelungit până în 2027 dacă Genoa va fi salvată de la retrogradare. De Rossi va încasa 800.000 de euro în baza înțelegerii cu echipa lui Dan Șucu, spune jurnalistul Nicolo Schira, cel care anunțase în urmă cu câteva zile că antrenorul de 42 de ani așteaptă “undă verde” pentru a veni la club.

Daniele De Rossi, noul antrenor de la Genoa

Update 14:35: Daniele De Rossi a fost prezentat oficial la Genoa:

“Genoa CFC anunță că i-a încredințat lui Daniele De Rossi conducerea tehnică a echipei de seniori. Noul antrenor s-a întâlnit deja cu jucătorii din lot și va conduce antrenamentul programat în această după-amiază la Centrul Sportiv Signorini.

Prezentarea în fața presei, alături de Diego Lopez, directorul sportiv al clubului, va avea loc vineri, la sediul din Villa Rostan, începând cu ora 14:00, fiind combinată cu conferința de presă premergătoare meciului.