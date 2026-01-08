Atletico - Real Madrid 1-2. „Los blancos” își înving rivala și vor da piept cu Barcelona în finala Supercupei - Antena Sport

Închide meniul
Atletico - Real Madrid 1-2. „Los blancos" își înving rivala și vor da piept cu Barcelona în finala Supercupei

Atletico – Real Madrid 1-2. „Los blancos" își înving rivala și vor da piept cu Barcelona în finala Supercupei

Atletico – Real Madrid 1-2. „Los blancos” își înving rivala și vor da piept cu Barcelona în finala Supercupei

Daniel Işvanca Publicat: 8 ianuarie 2026, 22:58

Atletico – Real Madrid 1-2. Los blancos” își înving rivala și vor da piept cu Barcelona în finala Supercupei

Atletico - Real Madrid / Profimedia

Barcelona a fost prima echipă calificată în finala Supercupei Spaniei, asta după ce formația antrenată de Hansi Flick a făcut spectacol în partida cu Athletic Club Bilbao, câștigând cu scorul de 5-0.

În cealaltă semifinală, Real Madrid a învins-o pe rivala Atletico, la capătul unui meci în care reușitele lui Fede Valverde și Rodrygo au făcut diferența.

Atletico – Real Madrid 1-2

Final de meci! 

Min. 82: Șansă mare de gol pentru echipa lui Diego Simeone! Griezmann reia din foarfecă, dar Courtois este la post și respinge.

Min. 79: Rodrygo este aproape de a închide meciul, dar șutul acestuia este trimit pe centrul porții și scos de Oblak.

Min. 58: GOL ATLETICO! Sorloth reduce din diferență cu o lovitură de cap.

Min. 55: GOL REAL MADRID! Rodrygo dublează avantajul „los blancos”.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză la Jeddah! 

Min. 40: Dublă-ocazie pentru Atletico Madrid! Courtois intervine la șutul expediat de Baena, apoi Gallagher trimite pe lângă poartă.

Min. 33: Vine și replica celor de la Atletico Madrid! Courtois intervine senzațional la lovitura de cap a lui Sorloth.

Min. 32: Thibaut Courtois scoate în lateral șutul de la distanță expediat de Alex Baena.

Min. 29: Încă o ocazie pentru „los blancos”! Vinicius a trimis peste poartă, din doar câțiva metri.

Min. 28: Șansă mare de 2-0 pentru Real Madrid! Rodrygo a scăpat spre poartă, a driblat frumos un adversar, dar șutul acestui a fost respins de Oblak.

Min. 2: GOL REAL MADRID! Fede Valverde deschide scorul cu un șut fabulos din lovitură liberă.

Min. 1: Start de meci la Jeddah!

  • Atletico: Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – G. Simeone, Koke, Gallagher, Baena – Sorloth, Alvarez. Rezerve: Musso – Almada, Cardoso, J. Diaz, Gimenez, Griezmann, Le Normand, Molina, Monserrate, Raspadori, Seidu. Antrenor: Diego Simeone.
  • Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras – Camavinga, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, G. Garcia, Vinicius. Rezerve: Lunin – Alaba, Carvajal, Ceballos, F. Garcia, Arda Guler, Huijsen, Jimenez, Mastantuono, Mendy, Pitarch. Antrenor: Xabi Alonso.

Barcelona își va afla adversara joi seară din Supercupa Spaniei, cea de-a doua semifinală fiind disputată de Atletico Madrid și Real Madrid. Xabi Alonso nu îl va avea la dispoziție pe Kylian Mbappe, care are în continuare dureri.

Partida are loc pe King Abdullah Sports City din Jeddah. Gruparea antrenată de Diego Simeone s-a impus în ultimul duel direct, cu scorul de 5-2. 

0:15 9 ian.
Arsenal – Liverpool 0-0. Portarul “cormoranilor”, Alisson, a fost omul meciului! Cum arată clasamentul
0:15 9 ian.
„Milan, grațiată de Stanciu!”. Italienii au reacționat, după ce românul a ratat un penalty în 90+8 pe San Siro
23:51
AC Milan – Genoa 1-1. Nicolae Stanciu a ratat un penalty uriaș pentru „grifoni” în prelungiri
23:36
Gigi Becali a anunţat cât plăteşte pentru “noul Rădoi” de la FCSB: “Dădeam oricât pe el”
23:22
Dialog „încins” în Atletico – Real Madrid 1-2: „Florentino o să te dea afară”
23:17
El Clasico în finala Supercupei Spaniei, pentru a 4-a oară consecutiv! Ce s-a întâmplat în celelalte 3 derby-uri
