Atletico - Real Madrid 1-2. „Los blancos” își înving rivala și vor da piept cu Barcelona în finala Supercupei - Antena Sport

Barcelona a fost prima echipă calificată în finala Supercupei Spaniei, asta după ce formația antrenată de Hansi Flick a făcut spectacol în partida cu Athletic Club Bilbao, câștigând cu scorul de 5-0.

În cealaltă semifinală, Real Madrid a învins-o pe rivala Atletico, la capătul unui meci în care reușitele lui Fede Valverde și Rodrygo au făcut diferența.

Atletico – Real Madrid 1-2

Final de meci!

Min. 82: Șansă mare de gol pentru echipa lui Diego Simeone! Griezmann reia din foarfecă, dar Courtois este la post și respinge.

Min. 79: Rodrygo este aproape de a închide meciul, dar șutul acestuia este trimit pe centrul porții și scos de Oblak.