Ianis Hagi nu va ajunge la Legia Varşovia! Anunţul polonezilor: "Clubul nu are nicio şansă" - Antena Sport

Publicat: 12 august 2025, 10:11

Ianis Hagi, la finala EURO 2025 U19 / Sports Pictures

Ianis Hagi îşi caută în continuare echipă. Chiar dacă ne apropiem de jumătatea lunii august, iar cele mai multe campionate au început deja sau sunt pe cale să înceapă, internaţionalul român nu şi-a găsit încă un angajament.

Hagi s-a despărţit la finalul sezonului de Rangers, iar vara asta s-a vorbit despre mai multe posibile destinaţii ale sale. Printre acestea s-a numărat şi Legia Varşovia, echipă antrenată din vara aceasta de Edi Iordănescu, fostul selecţioner al României.

Legia Varşovia nu îşi permite să îl aducă pe Ianis Hagi

Mulţi au crezut că faptul că Edi Iordănescu se află pe banca polonezilor va reprezenta un plus pentru Legia, în încercarea de a-l aduce pe Ianis Hagi la echipă. Se pare însă că cei din conducerea clubului polonez au renunţat la idee din cauza faptului că nu se pot ridica la pretenţiile financiare ale lui Ianis Hagi.

Jurnaliştii polonezi de la GOAL au întrebat dacă Ianis Hagi va ajunge la Legia Varşovia, iar răspunsul a fost categoric: “Este la un asemenea nivel financiar încât Legia nu are nicio șansă”.

În urmă cu câteva săptămâni, impresarul Arcadie Zaporojanu a anunţat că Ianis Hagi încearcă să profite de statutul de jucător liber de contract şi că vrea suma de un milion de euro la semnătură. De asemenea, el ar fi cerut şi un salariu de 600.000 de euro pe an.

Gigi Becali nu crede că Ians Hagi va ajunge la Universitatea Craiova

Gigi Becali a fost întrebat de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi. Finanţatorul FCSB-ului dezvăluia anterior că a vorbit cu Ianis Hagi la nunta surorii sale, Kira, şi i-a transmis că “uşa e deschisă oricând” la FCSB.

Gigi Becali nu crede că Ianis Hagi ar putea ajunge la echipa lui Mihai Rotaru. Internaţionalul român nu a luat încă o decizie în privinţa viitorului său. Ianis ar fi dorit de Legia Varşovia, acolo unde antrenor e Edi Iordănescu, dar nu s-a ajuns încă la un acord pentru transfer.

„Dacă i-a făcut ofertă (n.r: Universitatea Craiova), i-a făcut, nu? Nu mă interesează. Credeţi vreodată că Ianis Hagi merge la Craiova? Niciodată. Singurul la care ar putea să vină e la mine pentru că o să-l revitalizez.

Nu-i fac contract să fie al meu. Îi fac contract să joace când vrea el, cât vrea el, ca să îl relansez şi să se ducă să îşi ia el banii. Eu nu mai vreau bani pe el. Se duce şi ia el banii la semnătură”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

