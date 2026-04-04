Home | Fotbal | Fotbal extern | Ianis Hagi s-a accidentat în meciul românilor din Turcia. Înlocuitorul său a dat lovitura la prima atingere

Andrei Nicolae Publicat: 4 aprilie 2026, 18:03

Comentarii
Ianis Hagi, accidentat în Gaziantep - Alanyaspor / Captură Prima Sport

Ianis Hagi a ieșit accidentat în confruntarea din Superliga Turciei dintre Gaziantep și Alanyaspor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 38, căpitanul României din meciul cu Turcia s-a prăbușit pe gazon și nu a mai putut continua meciul, după ce mai devreme acuzase probleme la zona inghinală.

Ianis Hagi, accidentat. Omul care l-a înlocuit a marcat la prima atingere

Titular în meciul de la Gaziantep în care Alexandru Maxim se afla și el în primul 11 al echipei adverse, Ianis Hagi nu a ieșit în niciun fel în evidență. Mijlocașul de 27 de ani a atins mingea de 11 ori și a reușit o singură pasă în ultima trieme.

Pe finalul unei prime reprize care se îndrepta spre un rezultat de egalitate, Hagi a acuzat primele probleme în minutul 36, când după un duel cu elvețianul Christopher Lungoyi, s-a întins pe gazon în afara terenului și a pus mâna în zona inghinală.

Mijlocașul român s-a ridicat, însă la scurt timp după o acțiune ofensivă a lui Gaziantep, s-a prăbușit pe gazon și a cerut schimbare. În locul său a intrat turcul Ibrahim Kaya, care și-a făcut simțită prezența de la prima atingere.

Reclamă
Reclamă

Lansat în adâncime cu o pasă excelentă de coechipierul său, acesta l-a învins pe portarul advers cu un șut la colțul lung, stabilind și scorul final al primei reprize, 1-0.

Rămâne de văzut care este situația medicală a lui Ianis Hagi și cât sau dacă va fi nevoit să stea pe bară pentru a se recupera după această accidentare.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vezi toate știrile
