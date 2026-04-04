Ianis Hagi s-a accidentat în meciul românilor din Turcia. Înlocuitorul său a dat lovitura la prima atingere

Ianis Hagi a ieșit accidentat în confruntarea din Superliga Turciei dintre Gaziantep și Alanyaspor.

În minutul 38, căpitanul României din meciul cu Turcia s-a prăbușit pe gazon și nu a mai putut continua meciul, după ce mai devreme acuzase probleme la zona inghinală.

Ianis Hagi, accidentat. Omul care l-a înlocuit a marcat la prima atingere

Titular în meciul de la Gaziantep în care Alexandru Maxim se afla și el în primul 11 al echipei adverse, Ianis Hagi nu a ieșit în niciun fel în evidență. Mijlocașul de 27 de ani a atins mingea de 11 ori și a reușit o singură pasă în ultima trieme.

Pe finalul unei prime reprize care se îndrepta spre un rezultat de egalitate, Hagi a acuzat primele probleme în minutul 36, când după un duel cu elvețianul Christopher Lungoyi, s-a întins pe gazon în afara terenului și a pus mâna în zona inghinală.

Mijlocașul român s-a ridicat, însă la scurt timp după o acțiune ofensivă a lui Gaziantep, s-a prăbușit pe gazon și a cerut schimbare. În locul său a intrat turcul Ibrahim Kaya, care și-a făcut simțită prezența de la prima atingere.