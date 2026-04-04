Ianis Hagi s-a accidentat în meciul românilor din Turcia. Înlocuitorul său a dat lovitura la prima atingere

Ianis Hagi a ieșit accidentat în confruntarea din Superliga Turciei dintre Gaziantep și Alanyaspor.
În minutul 38, căpitanul României din meciul cu Turcia s-a prăbușit pe gazon și nu a mai putut continua meciul, după ce mai devreme acuzase probleme la zona inghinală.
Ianis Hagi, accidentat. Omul care l-a înlocuit a marcat la prima atingere
Titular în meciul de la Gaziantep în care Alexandru Maxim se afla și el în primul 11 al echipei adverse, Ianis Hagi nu a ieșit în niciun fel în evidență. Mijlocașul de 27 de ani a atins mingea de 11 ori și a reușit o singură pasă în ultima trieme.
Pe finalul unei prime reprize care se îndrepta spre un rezultat de egalitate, Hagi a acuzat primele probleme în minutul 36, când după un duel cu elvețianul Christopher Lungoyi, s-a întins pe gazon în afara terenului și a pus mâna în zona inghinală.
Mijlocașul român s-a ridicat, însă la scurt timp după o acțiune ofensivă a lui Gaziantep, s-a prăbușit pe gazon și a cerut schimbare. În locul său a intrat turcul Ibrahim Kaya, care și-a făcut simțită prezența de la prima atingere.
Lansat în adâncime cu o pasă excelentă de coechipierul său, acesta l-a învins pe portarul advers cu un șut la colțul lung, stabilind și scorul final al primei reprize, 1-0.
Rămâne de văzut care este situația medicală a lui Ianis Hagi și cât sau dacă va fi nevoit să stea pe bară pentru a se recupera după această accidentare.
- Rafa Benitez, mesaj superb de susținere pentru familia Lucescu! Ce a declarat tehnicianul spaniol
- PAOK, remiză fără goluri în duelul cu Panathinaikos. Răzvan Lucescu, gata de revenirea în București
- Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos
- Răzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK
- Ce a postat Dennis Man, după ce a devenit campion cu PSV în Olanda