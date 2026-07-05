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Radu Drăgușin va juca în Serie A! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Here we go!”

Alex Ioniță Publicat: 5 iulie 2026, 21:03

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Radu Drăgușin va juca în Serie A! Fabrizio Romano a făcut anunțul: Here we go!”

Radu Drăgușin / Profimedia

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Fabrizio Romano a anunțat că Radu Drăgușin va juca la Fiorentina! Românul se întoarce astfel în Serie A, după un sezon și jumătate în Premier League, la Tottenham.

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În sezonul precedent, în care şi-a revenit cu greu după o accidentare dură, Radu Drăguşin a adunat 11 meciuri în toate competiţiile, 10 în Premier League şi unul în Champions League. Sezonul a fost unul dificil și pentru Tottenham, care s-a luptat pentru salvarea de la retrogradare.

Fabrizio Romano a anunțat că Radu Drăgușin va juca în Serie A

Fiorentina este echipa care și-a dorit să îl legitimeze pe Radu Drăgușin încă din luna ianuarie. Acum, oficialii lui Tottenham au fost de acord cu mutarea, care se va realiza sub formă de împrumut, dar cu o clauză care obligă formația din Italia să îl transfere definitiv pe român.

„Forentina a acceptat o înțelegere de a-l aduce pe Radu Drăgușin, sub formă de împrumut, de la Tottenham! Here we go!

Este vorba despre un împrumut, cu obligația unui transfer definitiv. Drăgușin a fost de acord.

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Drăgușin s-a aflat pe lista pe primul loc în lista Fiorentinei și în iarnă, însă acum Tottenham a acceptat mutarea, potrivit Sky Sport. Acordul este unul verbal”, a anunțat fabrizio Romano.

De asemenea, jurnalistul  Nicolò Schira a anunțat apoi că valoarea transferului definitiv s-ar ridica la aproximativ 19 milioane de euro. Radu Drăgușin ar urma să semneze un contract valabil pe 4 ani cu Fiorentina, cu opțiunea de prelungire pe încă un sezon.

În Italia, Radu Drăgușin a mai jucat pentru Juventus, Sampdoria, Salernitana și Genoa. În momentul de față este cotat la suma de 16 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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