Imaginea zilei la Cupa Africii pe Națiuni! Un suporter a stat nemișcat tot meciul. Mesajul din spate - Antena Sport

Partida de la Cupa Africii pe Națiuni dintre Botswana și Republica Democrată Congo a oferit un moment fantastic.

Un suporter al naționalei “leoparzilor” a fost stană de piatră pe tot parcursul duelului, în timp ce restul suporterilor au dansat pe lângă el.

Mesajul politic din spatele acțiunii suporterului RD Congo

Acțiunea de la AFCON 2025 a fanului numit Kuka Muladinga nu a fost însă pur și simplu un moment care să fie surprins de camerele de filmat, ci are o conotație mai profundă în spate. Dorința sa de a sta nemișcat, cu mâna dreaptă ridicată, reprezintă un tribut pentru Patrice Lumumba, primul prim-ministru al Republicii Democrate Congo.

He's paying tribute Patrice Lumumba, the country's first Prime Minister 🇨🇩#AFCON2025 #TotalEnergiesAFCON2025

Felul în care Muladinga stă nemișcat pe parcursul partidelor de la AFCON încă de la startul competiției imită exact statuia memorială a politicianului care se află în Kinshasa, capitala țării. Printre fanii care dansau pe lângă el, suporterul care a avut o idee inedită și-a văzut echipa câștigând cu 3-0 în fața Botswanei.