Imaginea zilei la Cupa Africii pe Națiuni! Un suporter a stat nemișcat tot meciul. Mesajul din spate - Antena Sport

Imaginea zilei la Cupa Africii pe Națiuni! Un suporter a stat nemișcat tot meciul. Mesajul din spate

Fotbal extern
VIDEO

Imaginea zilei la Cupa Africii pe Națiuni! Un suporter a stat nemișcat tot meciul. Mesajul din spate

Andrei Nicolae Publicat: 31 decembrie 2025, 14:02

Imaginea zilei la Cupa Africii pe Națiuni! Un suporter a stat nemișcat tot meciul. Mesajul din spate

Suporterul DR Congo, în timpul meciului cu Botswana / Profimedia

Partida de la Cupa Africii pe Națiuni dintre Botswana și Republica Democrată Congo a oferit un moment fantastic.

Un suporter al naționalei “leoparzilor” a fost stană de piatră pe tot parcursul duelului, în timp ce restul suporterilor au dansat pe lângă el.

Mesajul politic din spatele acțiunii suporterului RD Congo

Acțiunea de la AFCON 2025 a fanului numit Kuka Muladinga nu a fost însă pur și simplu un moment care să fie surprins de camerele de filmat, ci are o conotație mai profundă în spate. Dorința sa de a sta nemișcat, cu mâna dreaptă ridicată, reprezintă un tribut pentru Patrice Lumumba, primul prim-ministru al Republicii Democrate Congo.

Felul în care Muladinga stă nemișcat pe parcursul partidelor de la AFCON încă de la startul competiției imită exact statuia memorială a politicianului care se află în Kinshasa, capitala țării. Printre fanii care dansau pe lângă el, suporterul care a avut o idee inedită și-a văzut echipa câștigând cu 3-0 în fața Botswanei.

“Leoparzii” s-au calificat cu șapte puncte în optimile de finală ale competiției, clasându-se pe locul secund, la egalitate cu liderul Senegal, diferența fiind făcută de golaveraj. În primul meci din fazele eliminatorii, DR Congo are un meci dificil în față, deoarece va da peste Algeria, naționala lui Riyadh Mahrez.

1 Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză! 2 Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze 3 Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român 4 Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan 5 De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: "L-au curățat" 6 A refuzat-o pe Dinamo și acum e ca și transferat la Rapid: "Cred că e închis. A contat partea financiară"
