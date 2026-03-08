Alexandru Maxim, al patrulea gol al sezonului în Turcia! Românul a marcat în meciul cu Karagumruk - Antena Sport

Alexandru Maxim rămâne unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la Gaziantep. Fotbalistul român a fost titular în disputa de duminică, programată contra celor de la Karagumruk.
Acesta a marcat unicul gol al echipei sale și a ajuns la patru reușite stagionale în actuala ediție de campionat. Maxim mai are și șapte assist-uri înregistrate în acest sezon.
Alex Maxim, gol în Gaziantep – Karagumruk
Alexandru Maxim a ieșit din nou la rampă pentru turcii de la Gaziantep, într-un meci din cadrul etapei a 25-a, disputat contra celor de la Karagumruk.
Fotbalistul român în vârstă de 35 de ani a fost cel care a deschis scorul, fiind servit excelent în minutul 54 de către Mohamed Bayo. Este al patrulea gol din acest campionat pentru fostul internațional.
Scorul final a fost însă 1-1, după ce oaspeții au restabilit egalitatea prin Serginho (min. 63). Cu acest rezultat, Gaziantep rămâne pe locul 10, cu un total de 30 de puncte.
