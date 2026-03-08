Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alexandru Maxim, al patrulea gol al sezonului în Turcia! Românul a marcat în meciul cu Karagumruk - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Alexandru Maxim, al patrulea gol al sezonului în Turcia! Românul a marcat în meciul cu Karagumruk

Alexandru Maxim, al patrulea gol al sezonului în Turcia! Românul a marcat în meciul cu Karagumruk

Daniel Işvanca Publicat: 8 martie 2026, 14:29

Comentarii
Alexandru Maxim, al patrulea gol al sezonului în Turcia! Românul a marcat în meciul cu Karagumruk

Alexandru Maxim / Colaj X

Alexandru Maxim rămâne unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la Gaziantep. Fotbalistul român a fost titular în disputa de duminică, programată contra celor de la Karagumruk.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta a marcat unicul gol al echipei sale și a ajuns la patru reușite stagionale în actuala ediție de campionat. Maxim mai are și șapte assist-uri înregistrate în acest sezon.

Alex Maxim, gol în Gaziantep – Karagumruk

Alexandru Maxim a ieșit din nou la rampă pentru turcii de la Gaziantep, într-un meci din cadrul etapei a 25-a, disputat contra celor de la Karagumruk.

Fotbalistul român în vârstă de 35 de ani a fost cel care a deschis scorul, fiind servit excelent în minutul 54 de către Mohamed Bayo. Este al patrulea gol din acest campionat pentru fostul internațional.

Scorul final a fost însă 1-1, după ce oaspeții au restabilit egalitatea prin Serginho (min. 63). Cu acest rezultat, Gaziantep rămâne pe locul 10, cu un total de 30 de puncte.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Cum aranja, de fapt, Steaua meciurile pe timpul lui Ceaușescu. Marcel Răducanu, șantajat de ministrul Apărării
Fanatik.ro
Cum aranja, de fapt, Steaua meciurile pe timpul lui Ceaușescu. Marcel Răducanu, șantajat de ministrul Apărării
14:14
VIDEOOklahoma a învins-o pe Golden State şi a atins o bornă impresionantă în NBA!
14:01
Marius Șumudică își află viitorul la Al-Okhdood! Ședință de urgență în Arabia Saudită, după 0-5 cu Al Fayha
13:42
Andrei Coubiș putea ajunge la FCSB! Cine a blocat mutarea și care erau condițiile transferului
13:06
“Nu-i exclus să mă întorc la Rapid” Marius Şumudică a făcut declaraţia pe care o aşteptau fanii giuleşteni
13:06
Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul amenință cu plecarea dacă se va face transferul
12:46
Răspunsul lui Max Verstappen, atunci când a fost întrebat dacă e îngrijorat după prima cursă a sezonului!
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 2 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 3 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 4 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 5 Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….” 6 BREAKING NEWSElias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”