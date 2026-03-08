Marius Șumudică își află viitorul la Al-Okhdood! Ședință de urgență în Arabia Saudită, după 0-5 cu Al Fayha - Antena Sport

Postul lui Marius Șumudică este în pericol, după ce echipa pregătită de tehnicianul român a fost călcată în picioare pe teren propriu de către cei de la Al Fayha.
Conducerea clubului din Arabia Saudită a convocat o ședință de urgență în urma căreia va fi decisă soarta antrenorului care o pregătise ultima oară pe Rapid București.
Marius Șumudică, pe punctul de a fi demis din Arabia Saudită
Marius Șumudică tremură serios pentru supraviețuire în Arabia Saudită, asta după ce Al-Okhdood a suferit un eșec usturător pe teren propriu, scor 0-5 cu Al Fayha.
Conducerea a fost iritată de atitudinea și jocul echipei, iar aceștia iau în calcul chiar și demiterea lui Marius Șumudică, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.
Al-Okhdood este penultima în clasamentul primei ligi din Arabia Saudită, cu un total de 13 puncte după 25 de etape. Distanța față de primul loc ce asigură salvarea echipei este de șase puncte. Următorul meci de campionat este programat pe data de 14 martie, la Al Shabab.
