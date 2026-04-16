Radu Constantin Publicat: 16 aprilie 2026, 8:39

Inter ar vrea să-l schimbe pe Cristi Chivu cu Diego Simeone. Negocieri în culise

Cristi Chivu / Profimedia

Inter se pregăteşte să cucerească un nou titlu în Italia, la capătul unui an în care echipa a avut evoluţii oscilante şi a fost ajutată din plin şi de evoluţia ştearsă a adversarilor: Milan, Napoli sau Juventus.

Gazzetta dello Sport scrie că Inter a pregătit deja un nou contract pentru Cristi Chivu, care include o prelungire a angajamentului pe o perioadă de încă trei ani. Jurnaliştii italieni scriu că antrenorul îşi va pune semnătura pe un contract până în 2029 cu Inter. De asemenea, Inter îi va oferi un salariu mai mare, de cinci milioane de euro, lui Chviu, care s-a dovedit a fi o alegere excelentă când Simone Inzaghi a fost înlocuit pe banca tehnică. Totuşi, există şi voci care susţin că în paralel Inter negociază şi cu Diego Simeone.

”În culise, o parte din conducerea clubului italian a luat legătura inițială cu El Cholo pentru a vedea dacă există o posibilitate”, scrie jurnalistul Santi Aouna de la Footmercato, pe contul său personal de Twitter.

Diego Simeone a semnat un nou contract cu Atletico

Planul lui Inter este greu de realizat însă. Jurnalistul Gianluca Di Marzio a scris recent că Diego Simeone și Atletico Madrid au purtat negocieri secrete pentru un nou contract, până în 2027, dar cu clauză de reziliere eliminată. Conform lui Di Marzio, Diego Simeone a semnat luna trecută o nouă înțelegere, fără clauza care i-ar fi permis antrenorului să plece la ce echipă dorește!

