Ce salariu uriaş ar putea încasa Cristi Chivu, după ce-şi va prelungi contractul cu Inter. Anunţul italienilor

Viviana Moraru Publicat: 15 aprilie 2026, 10:09

Cristi Chivu, pe banca lui Inter, în timpul unui meci de Serie A/ Profimedia

Italienii au aflat ce salariu ar putea încasa Cristi Chivu la Inter, după prelungirea contractului. Antrenorul român i-a convins pe şefii nerazzurrilor să-i ofere o nouă înţelegere.

Cristi Chivu a preluat-o pe Inter în vară şi se aproapie de câştigarea titlului în Serie A. Ca urmare, oficialii trupei de la Milano sunt gata să înceapă negocierile cu antrenorul român privind prelungirea contractului său.

Salariu uriaş pentru Cristi Chivu, după ce-şi va prelungi contractul cu Inter: 5 milioane de euro

Conform gazzetta.it, Cristi Chivu încasează acum suma de 2,5 milioane de euro pe an la Inter. Dacă-şi va prelungi contractul cu nerazzurrii, salariul său va fi dublat, astfel că-i va intra în conturi suma de 5 milioane de euro, începând din sezonul viitor.

Italienii menţionaţi anterior mai notează că din sezonul viitor, Cristi Chivu va avea putere deplină la Inter. Antrenorul român va deveni managerul formaţiei de pe Meazza, urmând să se ocupe şi de transferuri.

Actualul contract al lui Cristi Chivu cu Inter va expira în 2027, urmând ca acesta să fie prelungit pentru cel puţin încă un sezon. Oficialii nerazzurrilor sunt extrem de mulţumiţi de parcursul echipei sub comanda antrenorului român.

Inter e lider în Serie A, cu 75 de puncte acumulate, după 32 de meciuri disputate. Trupa lui Cristi Chivu are un avans de nouă puncte faţă de ocupanta locului secund, Napoli.

În ultimele două runde, Inter a obţinut două victorii extrem de importante. Nerazzurrii au dat recital şi s-au impus în faţa celor de la AS Roma cu scorul de 5-2, iar ulterior au câştigat şi duelul dificil cu Como, scor 4-3, după ce au fost conduşi cu 2-0.

Pentru formaţia lui Cristi Chivu urmează partida de pe teren propriu cu Cagliari, care se va disputa vineri, de la ora 21:45.

