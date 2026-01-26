Inter pregătește trei plecări! Chivu și-a fixat și o țintă de top din Brazilia la capitolul veniri - Antena Sport

Cristi Chivu a intrat rapid în vizorul criticilor la Inter, chiar dacă este pe locul 1 în Serie A, din prisma meciurilor mai puțin fericite cu echipele mari.

Specialiștii din fotbalul italian subliniază că problemele nerazzurrilor nu țin de bancă, ci mai mult de lot, unul îmbătrânit, aflat spre final de ciclu. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Inter a decis deja primele despărțiri din vară, odată cu expirarea contractelor. Portarul Yann Sommer (37 de ani), fundașul Matteo Darmian (36) și stoperul Stefan de Vrij (33) nu mai intră în planurile lui Chivu pentru sezonul viitor și au fost anunțați să-și caute alte echipe.

În privința transferurilor, Inter îl are în fruntea listei pe Robson Junior, fiul fostului star brazilian Robinho. Atacantul de 18 ani, legitimat la Santos, este considerat unul dintre cele mai mari talente ale Braziliei, fiind lăudat inclusiv de Neymar. Santos cere însă minimum 35 de milioane de euro, sumă pe care italienii speră să o negocieze.

În ultima etapă de Serie A, Inter s-a impus spectaculos, 6-2 cu Pisa, după ce a revenit de la 0-2. Totuși, meciul a adus și semne de întrebare legate de viitorul lui Luis Henrique, schimbat rapid de Chivu și criticat pentru dificultățile de adaptare la noul său rol tactic.