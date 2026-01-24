"Înţepat" de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 24 ianuarie 2026, 15:50

Înţepat de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez!

Cristi Chivu şi Jose Mourinho, în perioada în care primul era la Inter Primavera, iar portughezul la Roma / Profimedia Images

Jose Mourinho (62 de ani) declara, recent, că nu înţelege cum antrenorii tineri şi fără experienţă primesc şansa de a pregăti echipe mari. Mourinho a făcut referire şi la fostul lui elev, Cristi Chivu (45 de ani), care a devenit tehnicianul lui Inter după ce a luat titlul cu nerazzurrii la Primavera, iar apoi a pregătit echipa mare a Parmei timp de 13 meciuri. Pe Parma a reuşit să o salveze de la retrogradare.

În ciuda lipsei de experienţă la nivel de seniori, ca antrenor, Cristi Chivu a impresionat până acum, în acest sezon, pe banca lui Inter. Echipa antrenată de Chivu e lider în Serie A, cu 52 de puncte. Inter vine după un fabulos 6-2 cu Pisa, de la 0-2.

Cristi Chivu, replică pentru Jose Mourinho: “În ciuda «zgomotului» pe care îl fac prietenii și dușmanii noștri”

“Pentru mine singurele surprize sunt atunci când tehnicienii fără un nume în spate au oportunitatea de a antrena cele mai bune echipe din lume. Astea sunt surprizele adevărate pentru mine”, a spus, recent, “The Special One”.

“Experiența mea mă face să înțeleg că meciul durează 100 de minute. Chiar dacă experiența mea este acumulată în sectorul de tineret și cineva o poate contesta, noi continuăm să muncim din greu, în ciuda «zgomotului» pe care îl fac prietenii și dușmanii noștri, pentru ca echipa să devină una competitivă și să își îndeplinească obiectivele”, a declarat Cristi Chivu la conferinţa de presă de după victoria la scor de tenis cu Pisa.

Cristi Chivu şi Jose Mourinho reuşeau o triplă istorică (titlu, Cupă, Liga Campionilor) cu Inter în sezonul 2009 – 2010. Mourinho chiar spunea după ce Chivu a preluat-o pe Inter că îi doreşte acestuia să ia un trofeu, dar nu vrea să realizeze tripla istorică. Portughezul vrea să rămână singurul care a reuşit asta cu Inter.

Mourinho e în prezent antrenorul Benficăi. “The Special One” şi echipa lui pot fi urmăriţi în Liga Portugal, competiţie transmisă în România în AntenaPLAY.

