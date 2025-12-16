Victor Angelescu, mesaj categoric pentru jucătorii de la Rapid: "Dacă vrei titlul, nu poţi face asta" - Antena Sport

Victor Angelescu, acţionarl minoritar de la Rapid, a fost extrem de nemulţumit de înfrângerea suferită de echipa sa în etapa cu numărul 20 din Liga 1. Oţelul Galaţi s-a impus în Giuleşti cu 2-0, iar echipa lui Costel Gâlcă, iar distanţa liderului faţă de urmăritoare s-a micşorat.

În cazul unei înfrângeri cu FCSB, în derby-ul de duminică, Rapid poate pierde primul loc în Liga 1, dacă şi urmăritoarele se vor impune. Pentru Angelescu, meciul cu FCSB de pe Arena Naţională este foarte important, dar nu îl consideră crucial.

Victor Angelescu, categoric înaintea meciului cu FCSB: “Pentru mine era mai important meciul cu Oţelul”

Acţionarul giuleştenilor vrea ca echipa sa să încheie într-o notă pozitivă anul 2025, dar spune că meciul cu Oţelul Galaţi a fost chiar mai important. Angelescu le-a transmis şi un mesaj clar elevilor lui Costel Gâlcă. Pentru a câştiga titlul, Rapid trebuie să se impună în astfel de partide:

“Toate echipele care vor intra în play-off, vor avea șanse la play-off. Nu e un meci de intersecție cel cu FCSB. E un meci foarte important, dar nu unul crucial. E unul foarte important pentru că dacă avem un rezultat pozitiv o să terminăm anul pe primul loc.

Noi am avut rezultate bune, în play-off va fi diferit față de campionat. Pentru mine, era mai important meciul cu Oțelul, dacă vrei titlul, nu poți să pierzi puncte în astfel de meciuri”, a declarat Victor Angelescu, la digisport.ro.