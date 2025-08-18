Aberdeen a transferat un jucător de la AC Milan înaintea duelului cu FCSB! - Antena Sport

Închide meniul
Aberdeen a transferat un jucător de la AC Milan înaintea duelului cu FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 18 august 2025, 20:01

Marko Lazetic, în tricoul lui AC Milan / Profimedia Images

Aberdeen a transferat un atacant de la AC Milan înaintea “dublei” cu FCSB din play-off-ul Europa League. FCSB va disputa turul cu Aberdeen în deplasare, joi, de la ora 21:45.

Meciul decisiv se va disputa la Bucureşti, tot joi, 28 august, de la ora 21:30.

Aberdeen l-a adus pe atacantul Marko Lazetic înaintea “dublei” cu FCSB

Înaintea disputei cu FCSB, Aberdeen l-a adus pe atacantul Marko Lazetic (21 de ani), fotbalist deţinut de AC Milan. Rossonerii nu au cerut nicio sumă de transfer. Anterior, ei îl împrumutaseră pe atacantul sârb la o echipă din ţara natală a acestuia, Backa Topola.

În 32 de meciuri în care a evoluat sezonul trecut în prima ligă sârbă, Lazetic a reuşit să marcheze un singur gol. A mai marcat o dată în Conference League, în cele 6 partide disputate în competiţia europeană.

Lazetic şi-a făcut junioratul la Steaua Roşie Belgrad. AC Milan plătea 4.9 milioane de euro în ianuarie 2022 pentru a-l aduce de la formaţia sârbă. L-a împrumutat ulterior la mai multe echipe.

Lazetic are 7 prezenţe în tricoul naţionalei U21 a Serbiei. Nu a marcat niciun gol pentru aceasta. A înscris însă 9 goluri în 20 de partide disputate pentru naţionala U19 a Serbiei. El este cotat la 800.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Lazetic: “Pot creşte la Aberdeen ca fotbalist şi ca om”

Am văzut o mare dorință din partea managerului și a staff-ului de la Aberdeen de a mă avea. Mi-a plăcut energia tuturor de aici și mi-am dorit să semnez cât mai rapid.

Cred că Aberdeen este un club la care pot crește ca fotbalist și ca om. Sper să avem parte de succes.

Ne-a fost greu să obținem o înțelegere între cluburi, dar de la început am fost de părere că vreau să ajung aici cât mai curând posibil. E minunat să fiu aici. A fost un proces lung și o perioadă în care am așteptat.

Am văzut imagini cu fanii de aici și mi-a plăcut pasiunea lor. Abia aștept să joc pe Pittodrie Stadium, să marchez și să celebrez alături de suporteri”, a declarat Marko Lazetic, citat de Daily Record, după ce a semnat cu formaţia scoţiană.

