Lionel Messi, cursă ca în vremurile bune! Argentinianul a marcat splendid contra Barcelonei din Ecuador - Antena Sport

Lionel Messi se pregătește la intensitate maximă înaintea unui nou sezon de Major League Soccer. Starul celor de la Inter Miami a marcat un gol de senzație la ultimul amical al echipei sale și a amintit de perioada când îmbrăca tricoul Barcelonei.

Argentinianul a jucat 58 de minute în disputa cu Barcelona SC (Ecuador), fiind înlocuit de Luis Suarez. Leo a oferit și un assist la cel de-al doilea gol al formației pregătite de Javier Mascherano.

Lionel Messi, gol superb în Barcelona SC – Inter Miami

Inter Miami a disputat penultimul amical din această perioadă de pregătire pentru noul sezon din Major League Soccer, iar Lionel Messi a demonstrat încă o dată că este în formă maximă.

Argentinianul a avut nevoie de 31 de minute pentru a deschide scorul în partida cu Barcelona SC, după o acțiune ca în vremurile bune. Acesta a reușit o cursă de senzație, a driblat doi adversari, apoi a tras imparabil la colțul lung.

Starul americanilor a și pasat decisiv la golul de 2-1, marcat înainte de pauză de Berterame. În minutul 58, Messi a fost înlocuit de Luis Suarez. Jocul s-a încheiat cu scorul de 2-2, pentru gazde punctând Rojas (min. 41) și Martinez (min. 87).