VIDEO

Lionel Messi este etern! Argentinianul marcat golul 900 și a doborât un record al rivalului Cristiano Ronaldo

Andrei Nicolae Publicat: 19 martie 2026, 8:17

Lionel Messi este etern! Argentinianul marcat golul 900 și a doborât un record al rivalului Cristiano Ronaldo

Lionel Messi, după un gol marcat / Profimedia

Lionel Messi a atins o nouă bornă remarcabilă în cariera sa. “La Pulga” a ajuns la 900 de goluri marcate în toate competițiile, după ce și-a trecut numele pe tabelă în duelul din CONCACAF Champions Cup dintre Inter Miami și Nashville, în urma căruia formația din Florida a fost eliminată din competiția continentală.

Lionel Messi a demonstrat din nou de ce este considerat de mulți drept cel mai mare jucător din toate timpurile. Argentinianul a doborât la vârsta de 38 de ani un record pe care până ieri era deținut de omul alături de care a împărțit cea mai importantă rivalitate din analele acestui sport, Cristiano Ronaldo.

Messi, la borna 900

În partida retur a “dublei” Inter Miami – Nashville FC din optimile CONCACAF Champions Cup, Messi și-a făcut simțită prezența încă din primele minute. Sud-americanul a deschis scorul în minutul 7 cu un șut la colțul lung.

Reușita sa nu a fost însă de ajuns pentru calificare, pentru că adversarii au marcat și ei, iar meciul s-a încheiat 1-1, trupa din Tennessee avansând în sferturile competiției prin prisma regulii golurilor marcate în deplasare. În prima manșă, pe terenul lui Nashville, cele două au remizat “alb”, 0-0.

În ciuda eșecului la nivel de echipă, Messi a atins o bornă fascinantă la nivel individual. Octuplul câștigător al Balonului de Aur a devenit fotbalistul cel mai tânăr care ajunge la 900 de goluri, la vârsta de 38 de ani și 268 de zile. Rivalul său, Ronaldo, a reușit asta la 39 de ani și 213 zile.

În plus, Messi l-a devansat pe “CR7” și la capitolul jucătorului care a ajuns cel mai rapid la borna 900 din punct de vedere al meciurilor jucate. “La Pulga” a avut nevoie de 1142 partide, iar lusitanul de 1236.

