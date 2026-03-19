Lionel Messi este etern! Argentinianul marcat golul 900 și a doborât un record al rivalului Cristiano Ronaldo

Lionel Messi a atins o nouă bornă remarcabilă în cariera sa. “La Pulga” a ajuns la 900 de goluri marcate în toate competițiile, după ce și-a trecut numele pe tabelă în duelul din CONCACAF Champions Cup dintre Inter Miami și Nashville, în urma căruia formația din Florida a fost eliminată din competiția continentală.

Lionel Messi a demonstrat din nou de ce este considerat de mulți drept cel mai mare jucător din toate timpurile. Argentinianul a doborât la vârsta de 38 de ani un record pe care până ieri era deținut de omul alături de care a împărțit cea mai importantă rivalitate din analele acestui sport, Cristiano Ronaldo.

Messi, la borna 900

În partida retur a “dublei” Inter Miami – Nashville FC din optimile CONCACAF Champions Cup, Messi și-a făcut simțită prezența încă din primele minute. Sud-americanul a deschis scorul în minutul 7 cu un șut la colțul lung.

Reușita sa nu a fost însă de ajuns pentru calificare, pentru că adversarii au marcat și ei, iar meciul s-a încheiat 1-1, trupa din Tennessee avansând în sferturile competiției prin prisma regulii golurilor marcate în deplasare. În prima manșă, pe terenul lui Nashville, cele două au remizat “alb”, 0-0.