Lionel Messi este etern! Argentinianul marcat golul 900 și a doborât un record al rivalului Cristiano Ronaldo

Lionel Messi a atins o nouă bornă remarcabilă în cariera sa. “La Pulga” a ajuns la 900 de goluri marcate în toate competițiile, după ce și-a trecut numele pe tabelă în duelul din CONCACAF Champions Cup dintre Inter Miami și Nashville, în urma căruia formația din Florida a fost eliminată din competiția continentală.
Lionel Messi a demonstrat din nou de ce este considerat de mulți drept cel mai mare jucător din toate timpurile. Argentinianul a doborât la vârsta de 38 de ani un record pe care până ieri era deținut de omul alături de care a împărțit cea mai importantă rivalitate din analele acestui sport, Cristiano Ronaldo.
Messi, la borna 900
În partida retur a “dublei” Inter Miami – Nashville FC din optimile CONCACAF Champions Cup, Messi și-a făcut simțită prezența încă din primele minute. Sud-americanul a deschis scorul în minutul 7 cu un șut la colțul lung.
MESSI’S 900TH GOAL OF HIS CAREER 🐐
— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2026
Reușita sa nu a fost însă de ajuns pentru calificare, pentru că adversarii au marcat și ei, iar meciul s-a încheiat 1-1, trupa din Tennessee avansând în sferturile competiției prin prisma regulii golurilor marcate în deplasare. În prima manșă, pe terenul lui Nashville, cele două au remizat “alb”, 0-0.
În ciuda eșecului la nivel de echipă, Messi a atins o bornă fascinantă la nivel individual. Octuplul câștigător al Balonului de Aur a devenit fotbalistul cel mai tânăr care ajunge la 900 de goluri, la vârsta de 38 de ani și 268 de zile. Rivalul său, Ronaldo, a reușit asta la 39 de ani și 213 zile.
În plus, Messi l-a devansat pe “CR7” și la capitolul jucătorului care a ajuns cel mai rapid la borna 900 din punct de vedere al meciurilor jucate. “La Pulga” a avut nevoie de 1142 partide, iar lusitanul de 1236.
🚨 Lionel Messi Becomes the Fastest & Youngest player ever in Football History to Score 900 Goals. 🤯🐐 pic.twitter.com/bwU4IzbTGo
— MessiXtra (@MessiXtraHQ) March 18, 2026
- “Clauni, incompetenți”. O nouă reacție “explozivă” după ce Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii
- Nota luată pe Ianis Hagi pentru evoluţia din victoria cu 5-0, cu Kocaelispor
- “Toată lumea fotbalului râde”. Cine face prăpăd după ce Maroc a câștigat la masa verde AFCON? “Infantino se vede Trump”
- “Suntem într-o casă de nebuni!”. Reacțiile jucătorilor senegalezi după ce au pierdut la masa verde Cupa Africii
- Cupa Africii se decide la TAS! Senegal a făcut anunțul după victoria fără precedent a Marocului la masa verde