Lionel Messi, gol pentru istoria lui Inter Miami. A marcat la inaugurarea noului stadion chiar sub tribuna sa

Lionel Messi a inaugurat cu stil noul stadion al lui Inter Miami, marcând primul gol al echipei din Florida în cadrul unui meci terminat la egalitate, 2-2, împotriva echipei Austin, în MLS.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Noaptea de sâmbătă spre duminică a reprezentat un prilej de sărbătoare pentru Inter Miami, care și-a inaugurat noua arenă, Nu Stadium, sub privirile lui David Beckham și Ronaldo Nazario.

Lionel Messi, primul gol al lui Inter Miami pe noul stadion

Scorul de pe arena din Florida a fost deschis de Austin în minutul 6, însă la patru minute distanță Messi a replicat și a restabilit egalitatea grație unei lovituri de cap. Cu atât mai special a fost faptul că sud-americanul a marcat chiar la poarta în spatele căreia se află “tribuna Leo Messi”.

It was ALWAYS going to be him. 💥

Leo Messi scores Miami’s first goal at Nu Stadium and pulls the hosts level! pic.twitter.com/p1mDk5NQk2

— Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026

Meciul s-a terminat cu scorul de 2-2, după ce în partea a doua Austin a mai marcat o dată, iar Inter a egalat iar, de acea dată prin Luis Suarez. Uruguayanul a crezut că a dat lovitura în minutul 90 când a băgat mingea în poartă, însă golul victoriei a fost anulat pe motiv de offside.