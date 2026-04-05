Lionel Messi, gol pentru istoria lui Inter Miami. A marcat la inaugurarea noului stadion chiar sub tribuna sa

Andrei Nicolae Publicat: 5 aprilie 2026, 8:57

Lionel Messi, în timpul unui meci / Profimedia

Lionel Messi a inaugurat cu stil noul stadion al lui Inter Miami, marcând primul gol al echipei din Florida în cadrul unui meci terminat la egalitate, 2-2, împotriva echipei Austin, în MLS.

Noaptea de sâmbătă spre duminică a reprezentat un prilej de sărbătoare pentru Inter Miami, care și-a inaugurat noua arenă, Nu Stadium, sub privirile lui David Beckham și Ronaldo Nazario.

Lionel Messi, primul gol al lui Inter Miami pe noul stadion

Scorul de pe arena din Florida a fost deschis de Austin în minutul 6, însă la patru minute distanță Messi a replicat și a restabilit egalitatea grație unei lovituri de cap. Cu atât mai special a fost faptul că sud-americanul a marcat chiar la poarta în spatele căreia se află “tribuna Leo Messi”.

Meciul s-a terminat cu scorul de 2-2, după ce în partea a doua Austin a mai marcat o dată, iar Inter a egalat iar, de acea dată prin Luis Suarez. Uruguayanul a crezut că a dat lovitura în minutul 90 când a băgat mingea în poartă, însă golul victoriei a fost anulat pe motiv de offside.

A fost primul meci al echipei Inter Miami pe Nu Stadium, un stadion cu 26.000 de locuri, unde s-a stabilit după mai bine de un deceniu de căutări pentru o bază permanentă.

“Să vezi acest stadion prindând viaţă, după ani şi ani de încercări de a-l face să funcţioneze în Miami, este ceva cu adevărat special”, s-a bucurat coproprietarul clubului, David Beckham, înainte de fluierul de start. “Astăzi, este pur şi simplu un vis care se împlineşte pentru noi”.

Sursa: News.ro

