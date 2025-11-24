Lionel Messi, magistral! A calificat-o pe Inter Miami în finala Conferinţei de Est, cu un gol şi trei pase decisive - Antena Sport

Închide meniul
Lionel Messi, magistral! A calificat-o pe Inter Miami în finala Conferinţei de Est, cu un gol şi trei pase decisive

Lionel Messi, magistral! A calificat-o pe Inter Miami în finala Conferinţei de Est, cu un gol şi trei pase decisive
Lionel Messi, magistral! A calificat-o pe Inter Miami în finala Conferinţei de Est, cu un gol şi trei pase decisive

Publicat: 24 noiembrie 2025, 9:22

Lionel Messi, magistral! A calificat-o pe Inter Miami în finala Conferinţei de Est, cu un gol şi trei pase decisive

Lionel Messi, în Cincinnati - Inter Miami / Profimedia

Starul argentinian Lionel Messi a condus echipa Inter Miami în prima sa finală din Conferinţa de Est a Major League Soccer (MLS), reuşind un gol şi trei pase decisive în victoria obţinută în deplasare, cu scorul de 4-0, în faţa formaţiei FC Cincinnati, duminică, în play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de fotbal.

Messi a deschis scorul pe TQL Stadium în minutul 19, când a trimis mingea în poartă cu capul, după o centrare a compatriotului său Mateo Silvetti.

Lionel Messi a făcut spectacol în MLS! Inter Miami s-a calificat în premieră în finala Conferinţei de Est

Cei doi şi-au inversat rolurile în repriza secundă, când Messi i-a pasat decisiv lui Silvetti, care l-a învins pe portarul lui Cincinnati, Roman Celentano (57).

Ultimele două goluri ale oaspeţilor au fost marcate tot de un argentinian, Tadeo Allende, care a fructificat alte două pase decisive ale lui Messi, în minutele 62 şi 74.

Messi a reuşit să înscrie 11 goluri şi să ofere tot atâtea pase decisive în ultimele sale şapte meciuri disputate. De asemenea, el a contribuit la 22 dintre ultimele 25 de goluri marcate de Inter Miami în ultimele 7 meciuri.

Inter Miami va avea ca adversară în final Conferinţei de Est a MLS echipa New York City FC, care s-a impus la limită, cu scorul de 1-0, în faţa formaţiei Philadelphia Union, câştigătoarea Supporters’ Shield, graţie unui gol marcat de mijlocaşul argentinian Maximiliano Moralez. Meciul se va disputa pe 29 noiembrie, la Fort Lauderdale (Florida), pe stadionul echipei Inter Miami.

