Lionel Messi, prima reacţie după ce a ajuns în mijlocul unui scandal de aploare: "Toată lumea ştie asta!" - Antena Sport

Controversa a crescut şi mai mult după ce, câteva zile mai târziu, Messi a evoluat 30 de minute într-un alt amical, disputat în Japonia, unde mai multe fotografii l-au arătat foarte zâmbitor, în timp ce la Hong Kong a părut să aibă o atitudine diferită.

Messi a mai subliniat luni că de la începutul carierei sale de fotbalist relaţiile sale cu China au fost întotdeauna „foarte bune şi foarte strânse”.

„Am făcut multe lucruri cu China, interviuri şi meciuri, atât cu FC Barcelona, cât şi cu selecţionata Argentinei„, a precizat el, asigurând încă o dată că nu a jucat din cauza unor probleme fizice.

„Este la fel de simplu cum am spus deja: aveam o inflamaţie la muşchii aductori şi nu puteam juca. Am citit şi am auzit multe lucruri după ceea ce s-a întâmplat la meciul de la Hong Kong şi de aceea am decis să fac acest video, pentru a explica ce este cu adevărat, pentru a nu fi nevoit să citesc lucruri false”, a conchis Messi.