Lovitură pentru Pep Guardiola! S-a accidentat cu mai puțin de două ore înaintea finalei cu Arsenal

Arsenal și Manchester City joacă pe Wembley Stadium în finala Cupei Ligii Angliei, iar partida începe de la ora 18:30. Cu mai puțin de două ore înaintea fluierului de start, Pep Guardiola a primit o veste proastă.
Ruben Dias, unul dintre jucătorii care erau anunțați titulari în tabăra „cetățenilor”, s-a accidentat și va fi indisponibil pentru disputa contra formației antrenate de Mikel Arteta.
Ruben Dias, OUT pentru meciul cu Arsenal
Ruben Dias a acuzat probleme medicale și nu va fi disponibil contra liderului din Premier League. Lovitura este una grea pentru tehnicianul „cetățenilor”, în contextul în care Gvardiol și Guehi sunt ambii accidentați.
🚨🚨| BREAKING: Manchester City's Rúben Dias has been ruled out of the Carabao Cup final vs Arsenal today with a hamstring injury. 🇵🇹❌
[@SamLee] pic.twitter.com/Nle52okRS3
— CentreGoals. (@centregoals) March 22, 2026
- George Cîmpanu, execuție imparabilă în China! Românul, protagonist într-un meci cu 6 goluri
- Decizia luată de Raphinha cu privire la viitorul său la Barca. Mai are contract până în 2028
- Cosmin Contra, salariu uriaş după ce şi-a prelungit contractul în Qatar
- Nicolae Stanciu, prima victorie de la revenirea în China în ziua chemării sale la naţională! Nota primită
- A fost convocat în premieră la naționala Germaniei, dar nu i-a răspuns selecționerului! Motivul din spatele deciziei