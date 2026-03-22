Lovitură pentru Pep Guardiola! S-a accidentat cu mai puțin de două ore înaintea finalei cu Arsenal

Daniel Işvanca Publicat: 22 martie 2026, 16:38

Pep Guardiola / Profimedia

Arsenal și Manchester City joacă pe Wembley Stadium în finala Cupei Ligii Angliei, iar partida începe de la ora 18:30. Cu mai puțin de două ore înaintea fluierului de start, Pep Guardiola a primit o veste proastă.

Ruben Dias, unul dintre jucătorii care erau anunțați titulari în tabăra „cetățenilor”, s-a accidentat și va fi indisponibil pentru disputa contra formației antrenate de Mikel Arteta.

Ruben Dias, OUT pentru meciul cu Arsenal

Manchester City o înfruntă pe Arsenal în finala Cupei Ligii Angliei, iar Pep Guardiola primește vești proaste cu mai puțin de două ore înainte de startul partidei.

Ruben Dias a acuzat probleme medicale și nu va fi disponibil contra liderului din Premier League. Lovitura este una grea pentru tehnicianul „cetățenilor”, în contextul în care Gvardiol și Guehi sunt ambii accidentați.

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Citește și:
Cum ajung studenții români să câștige sute de dolari pe zi în SUA: "Peste 15.000 $, pe vară, fraților!"
Ea este jucătoarea din WTA care e plină de bani. Familia ei are miliarde de dolari
„Asta e diferența dintre noi și ei” Ce avantaj major are Turcia în fața României
LIVE SCOREBarcelona – Rayo se joacă ACUM. Andrei Raţiu a cerut penalty! Programul românilor înaintea barajului cu Turcia
Sezon încheiat pentru titularul Universității Craiova? Jucătorul lui Filipe Coelho poate ajunge pe masa de operație
Nadia Comăneci, dezvăluiri superbe după vizita în Parlamentul European: “Toată lumea vorbeşte româneşte”
Thepchaiya Un-Nooh a reuşit break-ul maxim şi l-a învins pe Ronnie O`Sullivan într-o finală nebună la World Open
“Lasă, murim de foame, că merităm!” Mihai Stoica nu îşi revine încă după ce FCSB a ratat play-off-ul
1 Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul 2 Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni 3 NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România 4 Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant 5 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 6 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav