Manchester City, prima finalistă din Cupa Angliei! „Cetățenii”, emoții în duelul cu Southampton

Daniel Işvanca Publicat: 25 aprilie 2026, 21:19

Jeremy Doku / Profimedia

Manchester City este în cărți pentru un nou trofeu în acest sezon, după ce formația antrenată de Pep Guardiola s-a calificat în finala Cupei Angliei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe Wembley Stadium, gruparea din Premier League s-a impus cu scorul de 2-1 în duelul cu Southampton. Adversara va fi câștigătoarea disputei dintre Chelsea și Leeds United.

Manchester City – Southampton 2-1

Manchester City a obținut biletele pentru finala Cupei Angliei, după ce a învins-o cu scorul de 2-1 pe Southampton. Formația antrenată de Pep Guardiola luptă pentru alte două trofee, după ce a cucerit și Cupa Ligii Angliei.

Scorul a fost deschis pe Wembley de Aza în minutul 79, însă „cetățenii” au revenit în stil de mare echipă și au întors rezultatul în timpul regulamentar.

Jeremy Doku (min. 83) și Nico (min. 87) au punctat pentru City, care va întâlni în ultimul act al competiției câștigătoarea disputei dintre Chelsea și Leeds United.

Reclamă
Reclamă
Reclamă
Loading ... Loading ...
