Marius Șumudică, a doua înfrângere în Arabia Saudită! Echipa românului, decimată cu 4-1 - Antena Sport

Echipa lui Marius Șumudică avea moralul ridicat după succesul obținut etapa trecută în campionatul din Arabia Saudită, însă bucuria a durat doar câteva zile.

Al-Okhdood a suferit un eșec usturător în deplasare, pe terenul celor de la Al-Khaleej, în etapa cu numărul 16. Formația pregătită de tehnicianul român nu a avut nicio șansă.

Al-Khaleej – Al-Okhdood 4-1

Dezastru pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită, acolo unde Al-Okhdood a pierdut categoric pe terenul celor de la Al-Khaleej, în runda cu numărul 16 a primei ligi din Arabia Saudită.

Gruparea pregătită de tehnicianul român a suferit un eșec usturător, scor 4-0. Joshua King a deschis scorul în minutul 37, iar după pauză, gazdele au marcat și golul al doilea, prin Masouras (min. 50).

Spectacolul celor de la Al-Khaleej a continuat, asta după ce Fortounis a punctat pentru 3-0 (min. 77). Asta nu a fost tot. Lovitura de grație a fost dată de grecul Georgios Masouras, în minutul 80. Al-Okhdood a redus din diferență în prelungiri.