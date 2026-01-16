Marius Șumudică, a doua înfrângere în Arabia Saudită! Echipa românului, decimată cu 4-1 - Antena Sport

Echipa lui Marius Șumudică avea moralul ridicat după succesul obținut etapa trecută în campionatul din Arabia Saudită, însă bucuria a durat doar câteva zile.
Al-Okhdood a suferit un eșec usturător în deplasare, pe terenul celor de la Al-Khaleej, în etapa cu numărul 16. Formația pregătită de tehnicianul român nu a avut nicio șansă.
Al-Khaleej – Al-Okhdood 4-1
Dezastru pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită, acolo unde Al-Okhdood a pierdut categoric pe terenul celor de la Al-Khaleej, în runda cu numărul 16 a primei ligi din Arabia Saudită.
Gruparea pregătită de tehnicianul român a suferit un eșec usturător, scor 4-0. Joshua King a deschis scorul în minutul 37, iar după pauză, gazdele au marcat și golul al doilea, prin Masouras (min. 50).
Spectacolul celor de la Al-Khaleej a continuat, asta după ce Fortounis a punctat pentru 3-0 (min. 77). Asta nu a fost tot. Lovitura de grație a fost dată de grecul Georgios Masouras, în minutul 80. Al-Okhdood a redus din diferență în prelungiri.
Echipa lui Marius Șumudică rămâne penultima în clasament, cu doar opt puncte după 15 etape. Două puncte o desparte pe Al-Okhdood de primul loc deasupra liniei roșii, ocupat de Damac, formație care are și un meci mai puțin disputat.
- Răzvan Marin, amendat de patronul lui AEK Atena: “Inacceptabil!”
- Antrenorul de la Al-Ain și-a făcut prima impresie despre Adrian Șut: “Sunt mulțumit”
- Edi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment
- Florinel Coman s-a accidentat în meciul cu echipa lui Cosmin Contra! Cum poate arăta piciorul atacantului român
- “Nu e atât de evoluat”. Ciprian Marica s-a pronunțat după transferul lui Louis Munteanu la DC United