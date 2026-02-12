Marius Șumudică, o nouă înfrângere în Arabia Saudită! 7 meciuri fără victorie pentru tehnicianul român - Antena Sport

Parcursul de coșmar al lui Marius Șumudică în Arabia Saudită continuă, după ce Al-Okhdood a suferit o nouă înfrângere în actuala ediție a Saudi Pro League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea pregătită de tehnicianul român pare tot mai departe de salvarea de la retrogradare, în condițiile în care a bifat a șaptea partidă consecutivă fără succes.

Al Hazem – Al-Okhdood 2-1

Marius Șumudică nu pare să aibă pic de noroc pe banca celor de la Al-Okhdood, după ce echipa sa a suferit o nouă înfrângere în campionatul intern. În etapa cu numărul 22, formația acestuia a fost învinsă de Al Hazem, scor 2-1.

Gokhan Gul a deschis scorul superb pentru oaspeți după 18 minute, dar gazdele au restabilit echilibrul pe tabelă în minutul 24, prin Abdulaziz Al Dhuwayhi. În a doua repriză, cei de la Al Hazem au avut și o bară, iar după mai multe eforturi, a venit și golul care a adus victoria. Sirianul Omar Al Somah a marcat în minutul 83 și a stabilit scorul final. În minutul 90+2, Ashi a fost eliminat din tabăra oaspeților. Al-Okhdood rămâne penultima în clasament, cu doar 10 puncte.