Marius Șumudică revine pe banca tehnică! Cu ce club este la un pas de a semna - Antena Sport

Marius Șumudică este liber de contract din mai anul acesta, după ce s-a despărțit de Rapid București. Tehnicianul român a vorbit despre mai multe oferte pe care le-a primit în ultimele luni și se pare că acesta și-ar fi găsit în sfârșit echipă.
Deși mulți s-ar fi așteptat ca antrenorul să revină în Turcia, de această dată oferta care l-ar fi convins pe Marius Șumudică vine din campionatul Chinei.
Marius Șumudică, la un pas de a semna cu o echipă din China
Plecat de la Rapid după nu a reușit să îndeplinească niciun obiectiv, Marius Șumudică are deja luni bune de când nu antrenează. Tehnicianul român a vorbit despre interesul mai multor cluburi, însă până acum nimic nu s-a concretizat.
Totuși, Șumudică este aproape de a ajunge la un acord cu cei de la Yunnan Yukun, din China, anunță iamsport.ro. Sursa citată menționează că tehnicianul și-ar fi dat acordul, dar au mai rămas anumite detalii contractuale de pus la punct.
Acolo, acesta ar urma să antreneze doi fotbaliști români: Andrei Burcă și mijlocașul Alexandru Ioniță. Gruparea este clasată în acest moment pe locul 8 în campionatul intern, cu un total de 30 de puncte.
NK Maribor și Gaziantep au fost alte cluburi interesate de serviciile antrenorului român. Pretențiile salariale ale lui Marius Șumudică au fost peste ce a putut oferi formația turcă.
- Pleacă de la Manchester United! Fotbalistul va fi cedat de Ruben Amorim în Turcia
- PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat. Explicațiile lui Deschamps
- “L-am ajutat să obţină oferta!” Cine a contribuit la transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: “Nu e un pas în spate”
- A venit nota de plată pentru Luis Suarez şi Sergio Busquets! Ce suspendări au primit după circul provocat la finala Leagues Cup
- Neymar a moştenit aproape 1 miliard de dolari! Cine este persoana care i-a lăsat toată averea