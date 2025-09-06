Marius Șumudică revine pe banca tehnică! Cu ce club este la un pas de a semna - Antena Sport

Marius Șumudică este liber de contract din mai anul acesta, după ce s-a despărțit de Rapid București. Tehnicianul român a vorbit despre mai multe oferte pe care le-a primit în ultimele luni și se pare că acesta și-ar fi găsit în sfârșit echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși mulți s-ar fi așteptat ca antrenorul să revină în Turcia, de această dată oferta care l-ar fi convins pe Marius Șumudică vine din campionatul Chinei.

Marius Șumudică, la un pas de a semna cu o echipă din China

Plecat de la Rapid după nu a reușit să îndeplinească niciun obiectiv, Marius Șumudică are deja luni bune de când nu antrenează. Tehnicianul român a vorbit despre interesul mai multor cluburi, însă până acum nimic nu s-a concretizat.

Totuși, Șumudică este aproape de a ajunge la un acord cu cei de la Yunnan Yukun, din China, anunță iamsport.ro. Sursa citată menționează că tehnicianul și-ar fi dat acordul, dar au mai rămas anumite detalii contractuale de pus la punct.

Acolo, acesta ar urma să antreneze doi fotbaliști români: Andrei Burcă și mijlocașul Alexandru Ioniță. Gruparea este clasată în acest moment pe locul 8 în campionatul intern, cu un total de 30 de puncte.