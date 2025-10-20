Pe urmele tatălui! Cristiano Ronaldo Jr, prima convocare la naționala Portugaliei - Antena Sport

Cristiano Ronaldo va rămâne unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, iar profesionalismul său este un exemplu pentru copiii de pe întreaga planetă. Fiul acestuia își dorește să-i calce pe urme, iar începutul este unul promițător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fiul fotbalistului în vârstă de 40 de ani a primit convocarea la naționala sub 16 ani a Portugaliei, care va disputa trei partide de pregătire în Turcia.

Cristiano Ronaldo Jr, convocare la naționala Portugaliei

Viitorul arată bine pentru fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo. Puștiul care evoluează pentru juniorii celor de la Al-Nassr a primit o veste importantă luni, fiind convocat în premieră la naționala sub 16 ani a Portugaliei.

Selecționata lusitană va disputa trei jocuri de pregătire în Turcia, iar fiul uriașului fotbalist din Arabia Saudită a primit cu mult entuziasm vestea convocării.

El debutase la selecționata Portugaliei în vara acestui an, când a fost chemat în premieră la naționala sub 15 ani. Acolo, acesta a participat la turneul ”Vlatko Markovic”, iar Portugalia a câștigat competiția, el punctând de două ori în finală.