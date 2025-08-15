Ianis Hagi a urmărit cu sufletul la gură meciurile prietenilor săi din Europa. Postările făcute în miez de noapte - Antena Sport

Ianis Hagi încă nu și-a găsit o echipă în această perioadă de mercato, însă asta nu înseamnă că stă departe de fenomenul fotbalistic în vreun fel. Joi seara, fiul “Regelui” și-a dedicat o parte din timp pentru a-și urmării bunii prieteni și colegi de la națională, iar pe contul său de Instagram le-a dedicat postări la secțiunea “stories” lui Răzvan Marin și Tudor Băluță.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu ambii, Ianis a împărțit vestiarul la naționala mare și la Viitorul, iar cu jucătorul Universității Craiova a fost coleg inclusiv la România Under-21.

Ianis Hagi și-a felicitat prietenii pe rețelele sociale

Prima postare făcută de jucătorul de 26 de ani a fost dedicată lui Răzvan Marin, care a marcat primul său gol pentru AEK și a contribuit la calificarea echipei în play-off-ul Conference League. “Maestrul penalty-urilor“, a scris Ianis pe contul său pentru a celebra reușita de la 11 metri a mijlocașului venit de la Cagliari în vară.

La aproximativ o oră distanță, la miezul nopții, a venit mesajul și pentru Tudor Băluță, care a înscris un gol magnific în prelungirile meciului cu Spartak Trnava, când oltenii aveau nevoie ca de aer de un astfel de moment. “Finalizare de primă clasă‘, a fost textul pus de fostul fotbalist de la Rangers la “story” alături de postarea care anunța golul elevului lui Mirel Rădoi.

Ianis le-a purtat noroc celor doi prieteni ai săi, ținând cont că ambii au reușit să se califice în play-off-ul UECL alături de echipele lor. Pe lângă relația pe care au clădit-o în teren la națională sau la Viitorul, Hagi este și foarte bun prieten în viața extra-sportivă cu Răzvan Marin și Tudor Băluță.