Moment nebun la derby în Brazilia. Un jucător, eliminat cu VAR pentru că se scărpina în zona intimă

Jucatorul lui Corinthians, Andre, a fost eliminat pentru un gest nesportiv

Meciul dintre Corinthians și Palmeiras de duminică seară n-a avut goluri, însă va rămâne mult timp în memoria colectivă. Asta după un incident cu adevărat halucinant.

Cu 10 minute înainte de pauză, după o faza aparent banală, mijlocașul gazdelor, Andre, și-a aranjat chiar pe teren lenjeria intimă. A fost văzut de un adversar care i-a atras imediat atenția arbitrului.

Centralul partidei a verificat faza și a decis să-l elimine pe Andre pentru gest nesportiv! Cei de la Corinthians au terminat meciul chiar cu doi oameni în minus: Matheuzinho a primit și el roșu în repriza secundă.

Cu toate astea, Palmeiras nu a reușit să înscrie iar meciul s-a încheiat 0-0.