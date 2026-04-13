Moment nebun la derby în Brazilia. Un jucător, eliminat cu VAR pentru că se scărpina în zona intimă

Meciul dintre Corinthians și Palmeiras de duminică seară n-a avut goluri, însă va rămâne mult timp în memoria colectivă. Asta după un incident cu adevărat halucinant.
Cu 10 minute înainte de pauză, după o faza aparent banală, mijlocașul gazdelor, Andre, și-a aranjat chiar pe teren lenjeria intimă. A fost văzut de un adversar care i-a atras imediat atenția arbitrului.
Centralul partidei a verificat faza și a decis să-l elimine pe Andre pentru gest nesportiv! Cei de la Corinthians au terminat meciul chiar cu doi oameni în minus: Matheuzinho a primit și el roșu în repriza secundă.
Cu toate astea, Palmeiras nu a reușit să înscrie iar meciul s-a încheiat 0-0.
【ブラジルでまたしてもチンコ事件が発生】
コリンチャンスの選手が試合中にチンコをかく。それをパルメイラスの選手が目撃しVARを要求。審判が確認したところ、明らかにチンコをかいていた事が認められ、アンドレ選手が退場に🟥
チンコはマジで気をつけた方がいい pic.twitter.com/dKANLtvy0T
— バモブラ（Vamos ao Brasil） (@camisa8BRASIL) April 13, 2026
