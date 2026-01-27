Nebunie totală în Qatar! Echipa lui Cosmin Contra s-a calificat dramatic, după 28 de penalty-uri executate - Antena Sport

Al Arabi, echipa din Qatar antrenată de Cosmin Contra, a câştigat dramatic meciul de Cupă contra celor de la Qatar SC. Formaţia pregătită de fostul selecţioner al României a fost condusă de două ori în timpul regulamentar, dar a egalat de fiecare dată.

Qatar SC a deschis scorul în minutul 16, prin Yan, dar Toko Ekambi a restabilit egalitatea în minutul 56, din penalty. Qatar SC a revenit rapid în avantaj, două minute mai târziu, prin Joao Pedro.

Echipa lui Cosmin Contra, calificare dramatică în sferturile Cupei Qatarului, după 28 de lovituri de departajare

Echipa lui Contra a fost astfel nevoită să reia căutarea golului egalizator, iar acesta a venit în cele din urmă. În al doilea minut al prelungirilor, Darros a înscris, iar meciul avea să se decidă la loviturile de departajare.

Ce a urmat apoi este de povestit nepoţilor. Echipa lui Cosmin Contra a reuşit să se impună la capătul a 28 de lovituri de departajare executate, scor 12-11. La echipa sa, Gouda şi Simo au ratat penalty-urile 4 şi 7, în timp ce la Qatar SC, Yan, Sayyar şi Masoud au fost cei care nu au putut înscrie. Ratarea lui Masoud a fost şi cea care a decis soarta partidei.

Al Arabi, echipa lui Cosmin Contra, s-a calificat astfel în sferturile de finală ale Cupei Qatarului. Pe 24 februarie va lupta pentru un loc în semifinale contra celor de la Al-Waab.