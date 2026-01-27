Nebunie totală în Qatar! Echipa lui Cosmin Contra s-a calificat dramatic, după 28 de penalty-uri executate - Antena Sport

Al Arabi, echipa din Qatar antrenată de Cosmin Contra, a câştigat dramatic meciul de Cupă contra celor de la Qatar SC. Formaţia pregătită de fostul selecţioner al României a fost condusă de două ori în timpul regulamentar, dar a egalat de fiecare dată.
Qatar SC a deschis scorul în minutul 16, prin Yan, dar Toko Ekambi a restabilit egalitatea în minutul 56, din penalty. Qatar SC a revenit rapid în avantaj, două minute mai târziu, prin Joao Pedro.
Echipa lui Cosmin Contra, calificare dramatică în sferturile Cupei Qatarului, după 28 de lovituri de departajare
Echipa lui Contra a fost astfel nevoită să reia căutarea golului egalizator, iar acesta a venit în cele din urmă. În al doilea minut al prelungirilor, Darros a înscris, iar meciul avea să se decidă la loviturile de departajare.
Ce a urmat apoi este de povestit nepoţilor. Echipa lui Cosmin Contra a reuşit să se impună la capătul a 28 de lovituri de departajare executate, scor 12-11. La echipa sa, Gouda şi Simo au ratat penalty-urile 4 şi 7, în timp ce la Qatar SC, Yan, Sayyar şi Masoud au fost cei care nu au putut înscrie. Ratarea lui Masoud a fost şi cea care a decis soarta partidei.
Al Arabi, echipa lui Cosmin Contra, s-a calificat astfel în sferturile de finală ale Cupei Qatarului. Pe 24 februarie va lupta pentru un loc în semifinale contra celor de la Al-Waab.
Până atunci, pentru echipa fostului selecţioner al României urmează partida de pe terenul lui Umm-Salal, din campionat, acolo unde Al Arabi se află pe locul 5, cu 20 de puncte. Pe primul loc este Al Gharafa, echipa la care evoluează Florinel Coman, care are 31 de puncte după primele 13 etape. Cosmin Contra se află la Al Arabi din luna octombrie.
