E oficial. Cu ce formaţie din „Liga Stelelor” a semnat Cosmin Contra - Antena Sport

E oficial. Cu ce formaţie din „Liga Stelelor” a semnat Cosmin Contra

Radu Constantin Publicat: 15 octombrie 2025, 20:03

Cosmin Contra, la finalul unui meci - Profimedia Images

Cosmin Contra revine pe banca tehnică a unei formaţii importante. Românul a semnat cu formația din Qatar, Al Arabi.

„Conducerea clubului sportiv Al Arabi a încheiat un contract cu staff-ul tehnic condus de antrenorul român Cosmin Contra, pentru a prelua în perioada următoare conducerea primei echipe de fotbal. Le dorim succes și mult noroc”, a fost anunțul postat pe rețelele sociale de clubul care evoluează în „Qatar Stars League”.

Cosmin Contra și colaboratorii săi vor încasa 2 milioane de euro din salarii, la care se vor mai adăuga şi bonusuri de performanţă.

Cosmin Contra a plecat după doar 20 de zile de la Al-Kholood

După aproape 3 săptămâni de la numire, Cosmin Contra a plecat de la Al-Kholood. Concret, clubul a fost preluat de noi investori, iar antrenorul român nu s-a înțeles cu aceștia și a întrerupt angajamentul. Inițial, Cosmin Contra a semnat cu Al-Kholood pentru un salariu generos, de aproximativ 2,5 milioane de dolari pe an. Ulterior, antrenorul român a rămas fără contract și s-a zvonit că a primit suma de 700.000 de euro pentru cele 3 săptămâni petrecute la clubul din Arabia Saudită.

