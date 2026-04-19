Nota primită de Ianis Hagi în Kasimpașa – Alanyaspor! Românul, introdus în repriza a doua

Alanyaspor a ajuns la trei etape consecutive fără victorie în Superliga Turciei, după ce echipa pentru care evoluează Ianis Hagi și Umit Akdag a pierdut duminică pe terenul celor de la Kasimpașa, în cadrul etapei cu numărul 30.
Mijlocașul echipei naționale a fost rezervă în cadrul acestei dispute, dar a fost introdus pe teren în minutul 61, la un minut după golul marcat de gazde.
Ianis Hagi, fără realizări în Kasimpașa – Alanyaspor 1-0
Cu Umit Akdag titular și Ianis Hagi pe bancă, Alanyaspor a înregistrat al nouălea eșec din actuala ediție de campionat, echipa celor doi fiind învinsă pe terenul lui Kasimpașa, scor 1-0.
Irfan Can Kahveci a deschis scorul în minutul 60 pentru gazde, iar la un minut distanță, a fost introdus pe teren și Ianis Hagi, acesta luându-i locul lui Yalcin.
Internaționalul român nu a avut mari realizări și nu a influențat scorul final de pe tabelă, el fiind notat de către cei de la Sofa Score cu 6,7. 16 atingeri a avut acesta în total, fără să expedieze măcar un șut spre poartă.
