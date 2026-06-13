Simona Halep, gata de meciul de retragere. Cui i-a mulțumit, de față cu Elina Svitolina și Gael Monfils: „E o plăcere”

Fostul lider mondial al tenisului feminin, Simona Halep, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că este foarte emoţionată înaintea meciului său de retragere, care va avea loc sâmbătă, la Cluj.

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Simona Halep a fost însoțită de Elina Svitolina și de Gael Monfils, la conferința de presă. Alături de româncă a fost prezent și Andrei Pavel, fostul jucător de tenis.

Simona Halep, gata de meciul de retragere

Simona Halep i-a mulțumit, în mod special, lui Patrick Ciorcilă, organizatorul meciului ei de retragere de la Cluj. Ea a subliniat că este extrem de emoționantă, înainte să pășească din nou pe terenul de tenis.

“Este un eveniment plin de emoţie, sunt emoţionată de când am păşit la Cluj, pentru că totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susţinut, publicul acesta frumos, care mi-a oferit cele mai frumoase momente, jucând aici, la Cluj, pentru România şi în turneele individuale.

E o plăcere, e o onoare, e o mândrie şi vreau, pe această cale, din nou, să-i mulţumesc lui Patrick Ciorcilă, că face posibil acest eveniment, această zi, care cumva încheie un ciclu din viaţa mea, un ciclu important, poate cel mai important de până acum, pentru că tenisul a fost viaţa mea. Face o treabă extraordinară cu Sports Festival şi cu turneele WTA. Felicitări, Patrick, mult succes şi aşteptăm cât mai multe evenimente de acest gen, frumoase şi pline de emoţie. Vă aşteptăm mai târziu pe teren şi sper să sărbătorim cariera mea cu tot sufletul şi cu multe bătăi de inimă“, a spus Simona Halep.