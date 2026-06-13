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Simona Halep, gata de meciul de retragere. Cui i-a mulțumit, de față cu Elina Svitolina și Gael Monfils: „E o plăcere”

Viviana Moraru Publicat: 13 iunie 2026, 13:12

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Simona Halep, gata de meciul de retragere. Cui i-a mulțumit, de față cu Elina Svitolina și Gael Monfils: E o plăcere”

Simona Halep, alături de Andrei Pavel, Patrick Ciorcilă, Elina Svitolina și Gael Monfils/ AntenaSport

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Fostul lider mondial al tenisului feminin, Simona Halep, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că este foarte emoţionată înaintea meciului său de retragere, care va avea loc sâmbătă, la Cluj.

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Simona Halep a fost însoțită de Elina Svitolina și de Gael Monfils, la conferința de presă. Alături de româncă a fost prezent și Andrei Pavel, fostul jucător de tenis.

Simona Halep, gata de meciul de retragere

Simona Halep i-a mulțumit, în mod special, lui Patrick Ciorcilă, organizatorul meciului ei de retragere de la Cluj. Ea a subliniat că este extrem de emoționantă, înainte să pășească din nou pe terenul de tenis.

“Este un eveniment plin de emoţie, sunt emoţionată de când am păşit la Cluj, pentru că totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susţinut, publicul acesta frumos, care mi-a oferit cele mai frumoase momente, jucând aici, la Cluj, pentru România şi în turneele individuale.

E o plăcere, e o onoare, e o mândrie şi vreau, pe această cale, din nou, să-i mulţumesc lui Patrick Ciorcilă, că face posibil acest eveniment, această zi, care cumva încheie un ciclu din viaţa mea, un ciclu important, poate cel mai important de până acum, pentru că tenisul a fost viaţa mea. Face o treabă extraordinară cu Sports Festival şi cu turneele WTA. Felicitări, Patrick, mult succes şi aşteptăm cât mai multe evenimente de acest gen, frumoase şi pline de emoţie. Vă aşteptăm mai târziu pe teren şi sper să sărbătorim cariera mea cu tot sufletul şi cu multe bătăi de inimă“, a spus Simona Halep.

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Ea a vorbit şi despre cele două turnee de Grand Slam pe care le-a câştigat şi despre încărcătura emoţională pe care a avut-o atunci.

“Trofeul de la Roland Garros a fost cu mult mai multă încărcătură emoţională, pentru că pierdusem deja trei finale şi, reuşind în final să câştig un Grand Slam, a fost o împlinire, o eliberare de presiune şi o dovadă că am fost în stare să câştig un Grand Slam, chiar dacă înainte nu reuşisem, în trei finale pierdute.

Bineînţeles că fiecare are importanţa lui, Wimbledon este cel mai prestigios turneu şi nu pot să spun că mă aşteptam eu atât de mult să câştig pe iarbă, pentru că noi nu avem terenuri de iarbă în România, dar de la an la an am jucat mai bine şi încrederea a crescut, iar câştigând cu Serena pe iarbă, a fost ceva deosebit. Pe amândouă le-aş pune pe acelaşi loc, nu vreau să fac diferenţe între ele, dar, totuşi, a fost cu mai multă încărcătură la Roland Garros“, a menţionat Simona Halep.

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