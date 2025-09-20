Olimpiu Moruțan s-a accidentat din nou! Românul, schimbat în minutul 40 al meciului Kifisia - Aris - Antena Sport

Închide meniul
Olimpiu Moruțan s-a accidentat din nou! Românul, schimbat în minutul 40 al meciului Kifisia - Aris

Home | Fotbal | Fotbal extern | Olimpiu Moruțan s-a accidentat din nou! Românul, schimbat în minutul 40 al meciului Kifisia – Aris

Olimpiu Moruțan s-a accidentat din nou! Românul, schimbat în minutul 40 al meciului Kifisia – Aris

Alex Ioniță Publicat: 20 septembrie 2025, 19:40

Olimpiu Moruțan s-a accidentat din nou! Românul, schimbat în minutul 40 al meciului Kifisia – Aris

Profimedia

Coșmarul continuă pentru Olimpiu Moruțan! Mijlocașul român s-a accidentat din nou, în meciul Kifisia – Aris, din prima ligă a Greciei.

Moruțan a fost titluarizat de antrenorul lui Aris, pentru duelul din etapa a 4-a a sezonului din Grecia. Totuși, românul nu a încheiat partida pe gazon.

Olimpiu Moruțan s-a accidentat în ultimul meci jucat de Aris

Concret, în minutul 37 al partidei, Olimpiu Moruțan s-a prăbușit pe teren și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Din păcate, medicii au concluzionat că românul nu mai poate continua duelul.

Astfel, antrenorul celor de la Aris Salonic l-a înlocuit pe Olimpiu Moruțan în minutul 40 al întâlnirii cu Kifisia.

Nu a fost pentru prima dată când Olimpiu Moruțan a fost înlocuit din cauza unei accidentări, la Aris. Concret, mijlocașul a ieșit de pe teren după 41 de minute jucate în duelul cu Panetolikos.

Olimpiu Moruțan a ajuns la Aris Salonic în această vară. Românul a fost transferat de greci de la Ankaragucu, formația la care era legitimat și care l-a împrumutat, în stagiunea precedentă, la Pisa.

În momentul de față, Olimpiu Moruțan este cotat la suma de 2,4 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

