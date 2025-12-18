Închide meniul
Haos după finala Cupei! Bătaia generală s-a soldat cu cel puţin 59 de răniţi: “Sunt criminali”

Antena Sport Publicat: 18 decembrie 2025, 19:18

Forţele de ordine, în timpul intervenţiei de după finala Cupei din Columbia / captura video X

Finala Cupei Columbiei, disputată joi, între Atletico Nacional şi Independiente Medellin, scor 1-0, s-a transformat într-un haos general după ce fluierul final al meciului a fost urmat de ciocniri masive între fani.

Cel puţin 59 de persoane au fost rănite în ciocnirile dintre fani, evenimente care au avut loc joi dimineaţă, pe stadionul din Medellin, au raportat autorităţile columbiene. Fanii echipelor Atletico Nacional şi Deportivo Independiente Medellín, cele două cluburi principale ale oraşului, s-au ciocnit după manşa secundă a finalei Cupei Columbiei, pe care Atletico a câştigat-o cu 1-0. Imaginile distribuite pe reţelele de socializare arată zeci de fani alergând pe terenul stadionului Atanasio Girardot şi aruncând obiecte. Unitatea antirevoltă a poliţiei a intervenit pentru a calma haosul.

Cel puţin 59 de victime după încăierarea generală de după Atletico Nacional – Independiente Medellin 1-0

Secretarul de securitate al oraşului Medellín, Manuel Villa, a declarat într-un videoclip difuzat presei că 52 de fani au fost trataţi de medici. Poliţia a raportat şapte ofiţeri răniţi. Autorităţile nu au raportat nicio arestare. Manuel Villa a specificat că responsabilii pentru începerea încăierării sunt căutaţi folosind imagini de pe camerele de supraveghere şi că vor fi urmăriţi penal. „Sunt criminali şi vor fi trataţi ca atare”, a spus el.

Ceremonia de premiere a medaliilor şi trofeelor ​​pentru Atletico Nacional nu a putut avea loc.

În anul 2023, doi fani au murit şi alţi paisprezece au fost răniţi într-o încăierare care a avut loc în Medellin, lângă stadionul Atanasio Girardot, după un meci dintre aceste două echipe.

Manşa a doua a finalei Cupei Columbiei s-a disputat joi, între două echipe din Medellin, Independiente şi Atletico Nacional, returul jucându-se pe stadionul pe care îl împart ambele formaţii, arena Atanasio Girardot. După 0-0 în prima întâlnire, Atletico Nacional s-a impus în retur, cu 1-0, după golul lui Andres Roman, din minutul 11, şi a cucerit trofeul pus în joc.

 

Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"
