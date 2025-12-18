Turcii anunță transferul lui Umit Akdag: „Vor începe discuțiile” - Antena Sport

Umit Akdag este unul dintre cei mai importanți jucători de la Alanyaspor, iar șansele ca fundașul român să fie ținut din iarnă sunt destul de mici. Evoluțiile sale au fost urmărite de cluburile mari din Turcia, care acum sunt decise să îl transfere.

Presa din „Țara Semilunii” anunță că Trabzonspor a demarat negocierile pentru a-l transfera pe fotbalistul cotat în prezent de Transfermarkt la 1,5 milioane de euro.

Trabzonspor vrea să îl transfere pe Umit Akdag

Cu 17 meciuri jucate în acest sezon pentru Alanyaspor, Umit Akdag are toate șansele să schimbe echipa. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani este monitorizat de cluburi importante, cel mai sonor nume fiind Trabzonspor.

Presa din Turcia a precizat că gruparea clasată pe locul al treilea în campionatul intern, la doar patru puncte în spatele liderului Galatasaray. Format de Alanyaspor, acesta a mai evoluat pentru Goztepe și Toulouse.

„Gigantul din Super Lig, gata de o mare surpriză cu Umit Akdag! Vor începe discuțiile oficiale”, au scris turcii de la Fanatik.