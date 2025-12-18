Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Turcii anunță transferul lui Umit Akdag: „Vor începe discuțiile” - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Turcii anunță transferul lui Umit Akdag: „Vor începe discuțiile”

Turcii anunță transferul lui Umit Akdag: „Vor începe discuțiile”

Daniel Işvanca Publicat: 18 decembrie 2025, 19:35

Comentarii
Turcii anunță transferul lui Umit Akdag: Vor începe discuțiile”

Umit Akdag în Turcia / Profimedia

Umit Akdag este unul dintre cei mai importanți jucători de la Alanyaspor, iar șansele ca fundașul român să fie ținut din iarnă sunt destul de mici. Evoluțiile sale au fost urmărite de cluburile mari din Turcia, care acum sunt decise să îl transfere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din „Țara Semilunii” anunță că Trabzonspor a demarat negocierile pentru a-l transfera pe fotbalistul cotat în prezent de Transfermarkt la 1,5 milioane de euro.

Trabzonspor vrea să îl transfere pe Umit Akdag

Cu 17 meciuri jucate în acest sezon pentru Alanyaspor, Umit Akdag are toate șansele să schimbe echipa. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani este monitorizat de cluburi importante, cel mai sonor nume fiind Trabzonspor.

Presa din Turcia a precizat că gruparea clasată pe locul al treilea în campionatul intern, la doar patru puncte în spatele liderului Galatasaray. Format de Alanyaspor, acesta a mai evoluat pentru Goztepe și Toulouse.

„Gigantul din Super Lig, gata de o mare surpriză cu Umit Akdag! Vor începe discuțiile oficiale”, au scris turcii de la Fanatik.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Observator
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Fanatik.ro
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
22:47
LIVE TEXTAEK Atena – Universitatea Craiova 0-1. Oltenii, în avantaj la pauză
22:41
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”
22:36
Iuliu Mureșan a confirmat transferul lui Lindon Emerllahu: „E un om de mare calitate”
22:07
Maroc a cucerit dramatic Cupa Arabă, după prelungiri! Răsturnări de situaţie în finala cu Iordania
21:53
Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul FCSB – Rapid. Mesajul clar al căpitanului lui Dinamo
21:45
Cristi Chivu, decizie surprinzătoare în privinţa competiţiei ce îi poate aduce primul trofeu pe banca Interului!
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 3 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 4 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 5 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie” 6 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie