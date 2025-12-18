Adrian Mititelu a dezvăluit ce echipe l-au mai dorit pe Vladislav Blănuță. Ce spune despre viitorul atacantului - Antena Sport

Vladislav Blănuță se află într-o situație delicată la Dynamo Kiev, iar atacantul român caută o soluție de ieșire. S-a zvonit chiar că acesta va reveni în campionatul României, însă Andrei Nicolescu a spus că situația nu este deloc una ușoară.

Adrian Mititelu a vorbit și el despre momentul greu pe care îl traversează fostul său jucător și a dezvăluit și ce alte cluburi au fost interesate de acesta, înainte de a ajunge în Ucraina.

Vladislav Blănuță, dorit de Mircea Rednic

Transferat de către Dynamo Kiev în schimbul sumei de două milioane de euro, Vladislav Blănuță are toate șansele să schimbe echipa chiar din această iarnă. Suporterii l-au criticat încă de la sosirea în Ucraina și au solicitat conducerii să-l dea afară.

Adrian Mititelu s-a declarat surprins de situația în care a ajuns atacantul trecut pe la FC U Craiova și a transmis că acesta a avut mai multe oportunități de transfer în această vară.

„Am văzut că sunt tot felul de speculații și știri. Eu sunt surprins că nu mai joacă, că nu este băgat în teren la Kiev. Dacă revine în România, el poate juca fără probleme la primele 3 din campionat. Este numărul 1. Eu cred mult în el, știu ce poate. În vară, el putea să meargă la Standard Liege, a avut oferta pe masă. Mircea Rednic l-a dorit foarte mult.