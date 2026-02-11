PAOK - Panathinaikos LIVE VIDEO (20:30). Echipa lui Răzvan Lucescu luptă pentru calificarea în finala Cupei Greciei - Antena Sport

PAOK Salonic – Panathinaikos, meciul retur din semifinalele Cupei Greciei, va fi transmis LIVE în AntenaPLAY, de la ora 20:30. Echipa lui Răzvan Lucescu porneşte cu prima şansă, după ce a câştigat meciul tur, din deplasare, cu 1-0.

Prima semifinală a zilei va începe la ora 17:00, LIVE în AntenaPLAY. Levadiakos şi OFI Crete se întâlnesc după ce meciul tur s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

PAOK – Panathinaikos LIVE VIDEO (20:30)

PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, vrea să câştige pentru a noua oară competiţia. Antrenorul român are două trofee în palmares, câştigând alături de PAOK în 2018 şi 2019.

Panathinaikos este cea mai titrată echipă din istoria competiţiei, cu 20 de trofee câştigate. Ultimul a fost obţinut în sezonul 2023-24, după o finală câştigată cu 1-0 în faţa lui Aris.

Finala Cupei Greciei va avea loc pe 25 aprilie, de la ora 18:00, şi va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY.