"Pentru asta am venit aici". Edi Iordănescu, reacţie fermă după ce a câştigat duelul românilor din Polonia - Antena Sport

Edi Iordănescu a oferit o reacţie fermă după ce a câştigat duelul românilor din Polonia. Legia Varşovia, echipa antrenată de fostul selecţioner, a învins-o pe Pogon Szcszecin cu 1-0, formaţie la care au fost integralişti portarul român Valentin Cojocaru şi fundaşul Marian Huja, cu dublă naţionalitate, română şi portugheză.
Edi Iordănescu le-a transmis clar polonezilor care este marele său obiectiv de la Legia Varşovia. Antrenorul de 47 de ani a dezvăluit că a ales să preia echipa din capitala Poloniei pentru a câştiga titlul.
Edi Iordănescu, reacţie fermă după ce a câştigat duelul românilor din Polonia
“Îmi felicit jucătorii. Era esențial să obțincem cele trei puncte. În ultimele trei meciuri meritam cu patru puncte mai mult. După partidele cu Jagiellonia și Rakow eram frustrați, pentru că nu am câștigat deși am fost echipa mai bună.
Nu a fost ușor să controlăm emoțiile și atmosfera din vestiar. În opt zile am jucat trei meciuri, în timp ce Pogon a avut o săptămână întreagă de pregătire. Mă bucur că în două meciuri la rând nu am primit gol.
Am înscris devreme, iar dacă eram mai concentrați am fi marcat mai mult și presiunea de la final ar fi fost mai mică. Suntem pe drumul cel bun. Am muncit mult. Construim Legia la care visează suporterii. Vreau să câștig campionatul Poloniei. Am venit aici pentru acest obiectiv.
Voi face totul pentru a-l atinge. Nu va fi ușor. Drumul este lung, dar suntem pregătiți pentru această provocare”, a declarat Edi Iordănescu, conform gol25.pl.
Legia Varşovia se va duela cu Samsunspor în următorul meci, în prima etapă din grupa de Conference League. Partida se va disputa joi, 2 octombrie, de la ora 22:00.
