Presa din Spania demolează Real Madrid, după ce a ratat calificarea directă în optimi: "Dezastruos!" - Antena Sport

Portarul Anatoliy Trubin a marcat golul decisiv pentru Benfica, cu capul, şi în ultimele secunde de joc ale meciului cu Real Madrid. Victoria a fost mare pentru Mourinho și a adus ghinionul pentru Real Madrid, care a ratat calificarea directă în „optimi”, la scorul de 4-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Spania nu a fost deloc “blândă” cu Real Madrid. “Au picat testul de agresivitate, au atacat puțin, s-au retras dezastruos”, au scris cei de la as.com.

Problema semnalată de partea Realului a fost defensiva: “Atât de mulți fundași fragili au lăsat o linie defensivă aproape transparentă”.

Presa din Spania este laudativă la adresa lui Mourinho. “Avantajul suplimentar a fost Mourinho, unul dintre marii generali ai fotbalului mondial, un războinic”, a mai scris as.com.

Cu Reuşita lui Trubin, Benfica a ajuns pe locul 24, în timp ce ghinionista a fost Marseille, care a fost eliminată din competiţie. În acelaşi timp, Real a ajuns pe locul 9 şi va juca play-off.