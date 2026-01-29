Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Presa din Spania demolează Real Madrid, după ce a ratat calificarea directă în optimi: "Dezastruos!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Presa din Spania demolează Real Madrid, după ce a ratat calificarea directă în optimi: “Dezastruos!”

Presa din Spania demolează Real Madrid, după ce a ratat calificarea directă în optimi: “Dezastruos!”

Radu Constantin Publicat: 29 ianuarie 2026, 0:28

Comentarii
Presa din Spania demolează Real Madrid, după ce a ratat calificarea directă în optimi: Dezastruos!

Portarul Anatoliy Trubin a marcat golul decisiv pentru Benfica, cu capul, şi în ultimele secunde de joc ale meciului cu Real Madrid. Victoria a fost mare pentru Mourinho și a adus ghinionul pentru Real Madrid, care a ratat calificarea directă în „optimi”, la scorul de 4-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Spania nu a fost deloc “blândă” cu Real Madrid. “Au picat testul de agresivitate, au atacat puțin, s-au retras dezastruos”, au scris cei de la as.com.

Problema semnalată de partea Realului a fost defensiva: “Atât de mulți fundași fragili au lăsat o linie defensivă aproape transparentă”.

Presa din Spania este laudativă la adresa lui Mourinho. “Avantajul suplimentar a fost Mourinho, unul dintre marii generali ai fotbalului mondial, un războinic”, a mai scris as.com.

Cu Reuşita lui Trubin, Benfica a ajuns pe locul 24, în timp ce ghinionista a fost Marseille, care a fost eliminată din competiţie. În acelaşi timp, Real a ajuns pe locul 9 şi va juca play-off.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Descoperirea făcută în microbuzul implicat în accidentul cu 7 morţi din Timiş
Observator
Descoperirea făcută în microbuzul implicat în accidentul cu 7 morţi din Timiş
Locul neașteptat unde a fost surprinsă Georgina, iubita lui Cristiano Ronaldo. E cel mai puternic de pe planetă, foarte puțini oameni ajung aici
Fanatik.ro
Locul neașteptat unde a fost surprinsă Georgina, iubita lui Cristiano Ronaldo. E cel mai puternic de pe planetă, foarte puțini oameni ajung aici
0:58
Cristi Chivu îl poate întâlni pe Jose Mourinho! Care sunt posibilele adversare ale lui Inter în play-off-ul Champions League
0:17
DRA-MA-TIC! Benfica s-a calificat în play-off-ul UCL, după ce portarul a marcat la ultima fază! Final de infarct cu Real Madrid
0:03
Clasamentul grupei principale UEFA Champions! Numele uriaşe care ratează calificarea directă în optimi
23:57 28 ian.
Nebunie în Champions League! Portarul Benficăi marchează golul calificării la ultima fază cu Real. Lista echipelor calificate
23:54 28 ian.
Borussia Dortmund – Inter 0-2. Echipa lui Cristi Chivu va juca play-off pentru optimi
23:36 28 ian.
Robert Lewandowski, egalul lui Lionel Messi! Performanța stabilită în Barcelona – Copenhaga
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham 4 “Nu se poate aşa ceva” Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului! 5 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 6 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată”
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați