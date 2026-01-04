„Derby de România” la Cupa Africii pe Națiuni! Cei doi jucători luptă pentru prezența în sferturi - Antena Sport

Închide meniul
„Derby de România” la Cupa Africii pe Națiuni! Cei doi jucători luptă pentru prezența în sferturi

Daniel Işvanca Publicat: 4 ianuarie 2026, 9:02

Comentarii
Siyabonga Ngezana și Devis Epassy / Colaj Antena Sport

Africa de Sud și Camerun se vor întâlni duminică seară în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, iar doi fotbaliști din Liga 1 vor lupta pentru prezența în faza sferturilor.

În această partidă vor intra în scenă Devis Epassy (Dinamo București) și Siyabonga Ngezana (FCSB), ambii fiind anunțați titulari pentru acest joc.

Duel Ngezana – Epassy pentru sferturile Cupei Africii pe Națiuni

Devis Epassy și Siyabonga Ngezana visează cu ochii deschiși la un parcurs cât mai lung sau chiar la câștigarea Cupei Africii pe Națiuni, dar acest lucru va fi posibil doar pentru unul dintre cei doi.

În duelul care va închide ziua de duminică în competiția africană, Africa de Sud va înfrunta Camerun. Selecționata pentru care evoluează jucătorul de la Dinamo nu a cunoscut până acum gustul înfrângerii.

De partea cealaltă, Africa de Sud are un singur eșec, cel împotriva Egiptului, una dintre marile favorite la câștigarea trofeului. Atât Ngezana, cât și Epassy, sunt anunțați titulari.

