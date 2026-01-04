Coleg cu Cristiano Ronaldo, negocieri cu Dan Şucu. Se pregăteşte transferul: "Visez să joc în Europa" - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Coleg cu Cristiano Ronaldo, negocieri cu Dan Şucu. Se pregăteşte transferul: “Visez să joc în Europa”

Radu Constantin Publicat: 4 ianuarie 2026, 22:12

Dan Şucu se pregăteşte să facă un transfer important, dar nu la Rapid, ci la Genoa! Românul se află în negocieri cu portarul brazilian al lui Al-Nassr, Bento Matheus Krepski.

Tuttomercatoweb.com anunţă că Genoa a înaintat o ofertă pentru Bento, iar şansele de transfer sunt foarte mari, deoarece portarul vrea să se mute în Europa, în contextul în care se apropie Cupa Mondială din vara acestui an.

„Fotbalul european este diferit de fotbalul brazilian și sud-american. Cei mai buni jucători din lume joacă în Europa, ceea ce înseamnă că fotbalul european este cel mai bun din lume. Visez să joc în Europa, fiecare jucător visează la asta. Dacă se va întâmpla asta, va fi un lucru natural. Dacă va apărea o ofertă, mă voi gândi cu atenție la viitorul meu. Jocul este modul în care ajungi la echipa națională, iar dacă plec din Brazilia pentru a merge în Europa, vreau să continui să joc pentru a rămâne în echipa națională”, a spus Bento, conform sursei menționate.

Bento are 26 de ani, iar înainte de Al-Nassr, el a mai evoluat timp de patru sezoane pentru Athletico Paranaense, club la care s-a format şi ca junior.

 

