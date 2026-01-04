Adversara FCSB-ului din Europa League, ofertă de 27 de milioane de euro. Se luptă cu echipe din Premier League - Antena Sport

FCSB o va întâlni pe Fenerbahce pe data de 29 ianuarie, în grupa principală de UEFA Europa League, iar turcii ar putea avea noutăți importante la nivelul lotului până la partida contra campioanei României.
Concret, aceștia au înaintat o ofertă de 27 de milioane de euro pentru Matteo Guendouzi, fotbalist care mai este dorit și de alte două cluburi din Premier League.
Matteo Guendouzi, ținta turcilor de la Fenerbahce
Fenerbahce este activă în această iarnă pe piața transferurilor, iar la câteva zile după ce a înaintat o ofertă pentru Christopher Nkunku, a trimis o propunere și pentru cumpărarea lui Matteo Guendouzi.
Potrivit L’Equipe, alte două cluburi din Premier League sunt pe urmele fotbalistului care evoluează în prezent pentru cei de la Lazio, în Serie A.
Lorient, Hertha Berlin, Arsenal și Marseille sunt formațiile pentru care Matteo Guendouzi a evoluat în cariera sa. 14 selecții are acesta în naționala Franței.
Vestea bună pentru campioana României este că, în cazul în care transferul se va realiza, acesta nu va putea evolua în duelul contra roș-albaștrilor, întrucât nu poate fi adăugat pe lista UEFA.
