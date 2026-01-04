Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adversara FCSB-ului din Europa League, ofertă de 27 de milioane de euro. Se luptă cu echipe din Premier League - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Adversara FCSB-ului din Europa League, ofertă de 27 de milioane de euro. Se luptă cu echipe din Premier League

Adversara FCSB-ului din Europa League, ofertă de 27 de milioane de euro. Se luptă cu echipe din Premier League

Daniel Işvanca Publicat: 4 ianuarie 2026, 9:37

Comentarii
Adversara FCSB-ului din Europa League, ofertă de 27 de milioane de euro. Se luptă cu echipe din Premier League

Matteo Guendouzi / Profimedia

FCSB o va întâlni pe Fenerbahce pe data de 29 ianuarie, în grupa principală de UEFA Europa League, iar turcii ar putea avea noutăți importante la nivelul lotului până la partida contra campioanei României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, aceștia au înaintat o ofertă de 27 de milioane de euro pentru Matteo Guendouzi, fotbalist care mai este dorit și de alte două cluburi din Premier League.

Matteo Guendouzi, ținta turcilor de la Fenerbahce

Fenerbahce este activă în această iarnă pe piața transferurilor, iar la câteva zile după ce a înaintat o ofertă pentru Christopher Nkunku, a trimis o propunere și pentru cumpărarea lui Matteo Guendouzi.

Potrivit L’Equipe, alte două cluburi din Premier League sunt pe urmele fotbalistului care evoluează în prezent pentru cei de la Lazio, în Serie A.

Lorient, Hertha Berlin, Arsenal și Marseille sunt formațiile pentru care Matteo Guendouzi a evoluat în cariera sa. 14 selecții are acesta în naționala Franței.

Reclamă
Reclamă

Vestea bună pentru campioana României este că, în cazul în care transferul se va realiza, acesta nu va putea evolua în duelul contra roș-albaștrilor, întrucât nu poate fi adăugat pe lista UEFA.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Observator
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are
Fanatik.ro
Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are
12:09
Suma încasată de Sorana Cîrstea, după calificarea în turul doi la WTA Brisbane
11:22
FotoFCSB a plecat în Antalya. Ce s-a întâmplat când Tavi Popescu l-a văzut pe Mihai Stoica, după “atacul” oficialului
11:21
Trei milioane de euro pentru starul Rapidului! De unde vine oferta
10:30
“E indispensabil” Daniele De Rossi i-a transmis lui Dan Şucu ce jucător nu trebuie să plece de la Genoa în iarnă
10:26
Suma oferită de Rapid în schimbul lui Marinos Tzionis! Ce mai include propunerea giuleștenilor
10:11
România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur
Vezi toate știrile
1 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 2 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 3 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Rațiu, nou coleg venit de la Atletico Madrid 5 Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid 6 Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”