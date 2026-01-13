Primele imagini cu Marius Șumudică, după succesul cu Al-Kholood. Gestul făcut de român după fluierul final - Antena Sport

Marius Șumudică a obținut primul succes în Arabia Saudită de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood, iar echipa pregătită de tehnicianul român a ajuns la 8 puncte în actuala ediție de campionat.

Imediat după fluierul final, antrenorul s-a simțit ușurat, mai ales că pierduse meciul de debut cu doar câteva zile înainte, în fața celor de la Al-Ahli SC.

Marius Șumudică, bucuros după primul succes pe banca lui Al-Okhdood

Al-Okhdood a obținut prima victorie sub comanda lui Marius Șumudică, a doua a echipei în actualul sezon din Arabia Saudită. Christian Bassogog a marcat unicul gol al disputei cu Al-Kholood, din etapa cu numărul 15.

Imediat după fluierul final, antrenorul român a afișat un zâmbet larg și s-a îmbrățișat cu toți cei din staff, succesul fiind unul important pentru moralul echipei și nu numai.

În runda viitoare, Șumudică va avea parte de un alt duel de foc, urmând să înfrunte Al Khaleej, echipa clasată pe poziția a opta și care nu a pierdut în ultimele trei etape.