Marius Șumudică, prima victorie în Arabia Saudită! Românul, aproape de a ieși din zona „roșie” - Antena Sport

Marius Șumudică, prima victorie în Arabia Saudită! Românul, aproape de a ieși din zona „roșie”

Daniel Işvanca Publicat: 13 ianuarie 2026, 19:22

Marius Șumudică, prima victorie în Arabia Saudită! Românul, aproape de a ieși din zona roșie"

Marius Șumudică / Profimedia

Marius Șumudică răsuflă ușurat în Arabia Saudită, după ce a reușit să își treacă în palmares primul succes în calitate de antrenor principal al celor de la Al-Okhdood.

Echipa tehnicianului român s-a impus la limită în duelul de pe teren propriu contra celor de la Al-Kholood, în cadrul etapei cu numărul 15 din Saudi Pro League.

Al-Okhdood, prima victorie în era „Marius Șumudică”

După debutul de coșmar pe banca celor de la Al-Okhdood, Marius Șumudică a înregistrat primul său succes pe banca noii sale echipe. Gruparea pregătită de tehnicianul român a câștigat cu 1-0 disputa cu Al-Kholood.

Dacă în runda precedentă echipa lui Șumudică nu a expediat nici măcar un șut pe spațiul porții, de această dată, formația sa a și înscris, ba mai mult, a luat toate cele trei puncte.

Golul victoriei a fost înscris de camerunezul Christian Bassogog, în minutul 54. Al Rubaie l-a servit excelent pe coechipierul său, care a finalizat cu un șut din afara careului. Este doar al doilea succes din acest sezon pentru Al-Okhdood, care a ajuns la cota 8.

