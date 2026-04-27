Răzvan Lucescu a explicat de ce a spus: “Dacă nu câștig, sunt un om mort!” Şi tatăl lui a zis la fel: “Așa simțim”

Radu Constantin Publicat: 27 aprilie 2026, 14:17

Mircea Lucescu şi Răzvan Lucescu / SportPictures

La conferința de presă premergătoare meciului din finala Cupei Greciei, Răzvan Lucescu a amintit și de trecerea în neființă a tatălui său, legendarul Mircea Lucescu.

În discursul său, Răzvan Lucescu a adus aminte și de cuvintele lui Mircea Lucescu. “Trăiesc pentru a câștiga” a spus Răzvan Lucescu, amintind de declarația lui Mircea Lucescu: “Dacă nu am succes, mă îmbolnăvesc, mor!”. “Dacă nu câștig, sunt un om mort pentru câteva zile”, a concluzionat Lucescu jr. în cadrul conferinţei de presă. La câteva zile distanţă de la finala Cupei Greciei, Răzvan a dezvăluit că nu i-a cerut tatălui său să se retragă de la naţională şi a explicat de ce pentru Mircea Lucescu lipsa succesului însemna moarte:

“Așa simțim. Nu am încercat să i spun să nu vină la națională”, a spus Răzvan.

El a vorbit şi despre înmormântarea lui Mircea Lucescu şi miile de oameni care şi-au luat rămas bun de la el.

“Îmi doresc să fi văzut toate aceste manifestări de simpatie, de regret, altfel ne rămân nouă. El și-a construit o carieră impresionantă, a trăit momente extraordinare, a ajutat persoane să se ridice. S-a autoeducat și educat mai departe. A ridicat trofee, a și pierdut multe meciuri. A construit bucată cu bucată această carieră. Asta mă frământă cel mai tare, mă face să mă gândesc cu suferință la el, nu știu dacă el a reușit să pună toată aceste bucăți și să vadă toată imaginea extraordinară a carierea sale. Ultimele luni au fost de suferință, cu situațiile de la spital, cu polemicile, cu tristețea meciului, cumva a trăit încrâncenat această perioadă. Probabil că a simțit și știa foarte bine de ceea ce a obținut, ce a realizat, dar cu adevărat când te bucuri dacă nu ai timp să le pui cu adevărat în fața ta? Merită să plece puțin diferit. Dacă vede de sus ceea ce vedem noi, atunci e ok, dar nu o să știm niciodată, din păcate”, a spus Răzvan Lucescu pentru Fanatik.ro.

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Citește și:
A ars complet "Perla Vrancei", satul din România unic în Europa
Observator
A ars complet "Perla Vrancei", satul din România unic în Europa
România, fără apărare în calea dronelor? Cât de gravă e, în realitate, situația după incidentele de la Galați și Tulcea. Un general în rezervă, avertisment dur: „Avem lipsuri”
Fanatik.ro
România, fără apărare în calea dronelor? Cât de gravă e, în realitate, situația după incidentele de la Galați și Tulcea. Un general în rezervă, avertisment dur: „Avem lipsuri”
16:13

Combinația ideală de Messi, Maradona sau Klose. Cum arată jucătorul perfect din istoria World Cup
15:48

Imagini incredibile cu Jack Grealish! Beat şi adormit într-un bar din Manchester: “Alcoolul l-a doborât”
15:25

Când are loc tragerea la sorți pentru Final Four din EHF Champions League
15:23

Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
15:05

Cosmin Contra nu a uitat că Gică Hagi a fost “critic” cu el. Ce spune despre viitorul lui la naţională: “Vom vedea”
14:58

Lovitură grea pentru Bayern înaintea meciului cu PSG. Ce se întâmplă cu Kompany
1 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 2 Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat 3 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 4 FotoAfacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta 5 Întâlnire de gradul III pentru viitorul FCSB-ului! Becali vrea să-l convingă luni pe noul antrenor 6 Anunţul lui Mihai Stoica despre venirea lui Pirlo pe banca FCSB
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor