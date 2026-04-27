Răzvan Lucescu a explicat de ce a spus: “Dacă nu câștig, sunt un om mort!” Şi tatăl lui a zis la fel: “Așa simțim”

La conferința de presă premergătoare meciului din finala Cupei Greciei, Răzvan Lucescu a amintit și de trecerea în neființă a tatălui său, legendarul Mircea Lucescu.

În discursul său, Răzvan Lucescu a adus aminte și de cuvintele lui Mircea Lucescu. “Trăiesc pentru a câștiga” a spus Răzvan Lucescu, amintind de declarația lui Mircea Lucescu: “Dacă nu am succes, mă îmbolnăvesc, mor!”. “Dacă nu câștig, sunt un om mort pentru câteva zile”, a concluzionat Lucescu jr. în cadrul conferinţei de presă. La câteva zile distanţă de la finala Cupei Greciei, Răzvan a dezvăluit că nu i-a cerut tatălui său să se retragă de la naţională şi a explicat de ce pentru Mircea Lucescu lipsa succesului însemna moarte:

“Așa simțim. Nu am încercat să i spun să nu vină la națională”, a spus Răzvan.

El a vorbit şi despre înmormântarea lui Mircea Lucescu şi miile de oameni care şi-au luat rămas bun de la el.

“Îmi doresc să fi văzut toate aceste manifestări de simpatie, de regret, altfel ne rămân nouă. El și-a construit o carieră impresionantă, a trăit momente extraordinare, a ajutat persoane să se ridice. S-a autoeducat și educat mai departe. A ridicat trofee, a și pierdut multe meciuri. A construit bucată cu bucată această carieră. Asta mă frământă cel mai tare, mă face să mă gândesc cu suferință la el, nu știu dacă el a reușit să pună toată aceste bucăți și să vadă toată imaginea extraordinară a carierea sale. Ultimele luni au fost de suferință, cu situațiile de la spital, cu polemicile, cu tristețea meciului, cumva a trăit încrâncenat această perioadă. Probabil că a simțit și știa foarte bine de ceea ce a obținut, ce a realizat, dar cu adevărat când te bucuri dacă nu ai timp să le pui cu adevărat în fața ta? Merită să plece puțin diferit. Dacă vede de sus ceea ce vedem noi, atunci e ok, dar nu o să știm niciodată, din păcate”, a spus Răzvan Lucescu pentru Fanatik.ro.