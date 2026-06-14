Neymar i-a luat locul lui Carlo Ancelotti. Cum a fost surprins în timpul meciului Brazilia – Maroc 1-1

Neymar este accidentat şi nu a fost inclus în lotul Braziliei pentru meciul cu Maroc. Cele două au remizat, scor 1-1, în prima etapă a Grupei C, de la Campionatul Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
În ciuda acestui fapt, superstarul sud-american a fost însă dornic să fie alături de colegii săi la partida cu africanii şi a făcut deplasarea la stadion. Neymar a hotărât împreună cu stafful să stea pe banca de rezerve şi să facă parte astfel din toată atmosfera din meci.
Neymar i-a luat locul lui Carlo Ancelotti, în Brazilia – Maroc 1-1
Neymar a fost implicat total în meciul cu Maroc, deşi nu a putut evolua. Starul lui Santos şi-a încurajat coechipierii de pe margine, trăind la intensitate maximă partidă.
În timpul pauzelor de hidratare, Neymar a fost surprins oferindu-le indicaţii lui Vinicius şi Bruno Guimaraes. Momentul a devenit unul viral, pe reţelele de socializare, starul sud-americanilor fiind apreciat de fani pentru implicarea de care a dat dovadă pe tot parcursul partidei.
Neymar passando orientações para Vini Jr e Bruno Guimarães no momento da pausa para hidratação. pic.twitter.com/Ch4tcWupcY
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 13, 2026
Neymar e aşteptat să revină în lotul Braziliei pentru următoarele dueluri din Grupa C. În următorul meci, Brazilia se va duela cu Haiti, pe 20 iunie, de la ora 3:30, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Neymar are 128 de selecții pentru naționala Braziliei. De-a lungul carierei internaționale, el a marcat 79 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria selecționatei Braziliei, iar acum revine în tricoul naţionalei după o absenţă de peste 2 ani şi jumătate.
Brazilia – Maroc 1-1
Reprezentativa Braziliei a încheiat la egalitate, scor 1-1 (1-1), meciul susţinut, duminică dimineaţă, la New York, în compania Marocului, primul din grupa C de la Cupa Mondială.
Fără Neymar, accidentat, Brazilia a încercat să câştige primul său meci la turneul final din America. Însă marocanii nu au fost de acord şi au înscris primii prin Saibari, în minutul 21.
Sub privirile lui Kaka, Ronaldo, Nasser al-Khelaifi sau Zinedine Zidane, brazilienii au reuşit egalarea prin Vinicius, în minutul 32.
Meciul, care a avut 10 minute de prelungire şi la care au asitstat 80.663 de spectatori, s-a încheiat la egalitate: 1-1.
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