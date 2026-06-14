Neymar i-a luat locul lui Carlo Ancelotti. Cum a fost surprins în timpul meciului Brazilia – Maroc 1-1

Neymar este accidentat şi nu a fost inclus în lotul Braziliei pentru meciul cu Maroc. Cele două au remizat, scor 1-1, în prima etapă a Grupei C, de la Campionatul Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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În ciuda acestui fapt, superstarul sud-american a fost însă dornic să fie alături de colegii săi la partida cu africanii şi a făcut deplasarea la stadion. Neymar a hotărât împreună cu stafful să stea pe banca de rezerve şi să facă parte astfel din toată atmosfera din meci.

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Neymar a fost implicat total în meciul cu Maroc, deşi nu a putut evolua. Starul lui Santos şi-a încurajat coechipierii de pe margine, trăind la intensitate maximă partidă.

În timpul pauzelor de hidratare, Neymar a fost surprins oferindu-le indicaţii lui Vinicius şi Bruno Guimaraes. Momentul a devenit unul viral, pe reţelele de socializare, starul sud-americanilor fiind apreciat de fani pentru implicarea de care a dat dovadă pe tot parcursul partidei.

Neymar passando orientações para Vini Jr e Bruno Guimarães no momento da pausa para hidratação. pic.twitter.com/Ch4tcWupcY

— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 13, 2026